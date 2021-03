El modelo gallego sería “buena base” para el plan estatal de 11.000 millones

··· El sindicato CIG espera que La Moncloa aclare los flecos que quedan por concretar del plan de rescate de 11.000 millones anunciado por el presidente que de momento “é incerto”. “Non sabemos máis alá da discrepancia entre os socios”, valora el líder de la organización Paulo Carril. En todo caso, se muestran críticos con que tantos millones no gocen de “transparencia”, exigiendo que como modelo fundamental se ponga “a salvagarda do emprego”. “A protección do emprego ten que ser primordial en todos os fondos públicos que se destinen. Ten que ser a contraprestación que se esixa”, subraya Carril, poniendo especialmente el foco en los sectores más castigados, como comercio y hostelería, las mujeres, “que foron as principais vítimas” o los temporales que perdieron su puesto.