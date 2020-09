El Oráculo de la Segunda Ola

...Y, tal como estaba previsto, para sorpresa de ignorantes e irresponsables, se dejó ver el tsunami de la Segunda Ola. Cuando las playas estaban superpobladas, las terrazas a barrote, el séquito faraónico de vacaciones, y la noche invitaba a pecar, estalló la tormenta, rugieron los vientos, se encresparon las olas y los ejércitos invasores iniciaron la reconquista de las tierras bajas, donde se hacinan los huéspedes, donde se rozan los cuerpos, donde se recrea la lujuria y donde se relajan las costumbres.

Camuflados debajo de la Segunda Ola, de la que el virus es solo el envoltorio, vienen tiempos turbios de dislegalidad, trampas, abusos, desgracias, quiebras, corrupción moral, adulteración de lo natural, fugas de desagües malolientes en las alcantarillas del poder.

Revienta el corazón de la tempestad y el cielo enfurecido lanza en letras de fuego una versión renovada de mandamientos apócrifos:

I- No sembrarás el terror. El miedo paraliza. Es una técnica típica de los absolutismos más atroces. Te conviene una población atáxica y catatónica. Las ciudades son psiquiátricos baratos del Nuevo Orden. El aterrorizado se para o huye, pero no ataca. El poeta romano del siglo I a.C. Publius Vergilius Maro, más conocido como Virgilio, apuntaba que “el miedo pone alas a los pies”. En la oscuridad de la confusión y el temor, “un ateo de noche puede acabar creyendo en dios a medias”, decía el poeta británico Edward Young. En las reflexiones del filósofo inglés Francis Bacon encontramos que “es un estado mental miserable el de quien desea pocas cosas y teme muchas”. El terror engendra ira; y si siembras miedo cosecharás dolor, resentimiento y, con el tiempo, violencia.

II- Educarás para la libertad, no para la sumisión. Pretendes adueñarte de algo que no te pertenece. Los hijos no son del Estado sino de los padres que les han parido y criado; los mismos que te dan de comer a ti con sus impuestos y te han puesto ahí para algo más que para un culto ególatra. Este desliz idiota descubre tu teratogénesis moral, con cara de caballo y conducta de mal perro, porque ningún buen perro muerde la mano de quien le alimenta. No adulteres la educación con doctrinas sectarias. Decía Claude-Adrien Helvéticus que “la educación nos hace lo que somos”. Desde la escuela a la universidad el primer mandamiento de la educación es enseñar a pensar y entrenar en el respeto y la libertad. Hablando de educación, Thomas Arnold decía en 1828: “lo que debemos buscar es, primero, principios morales; segundo, conducta noble; y tercero, capacidad intelectual”. Quintus Horatius Flaccus (Horacio) animaba a sus discípulos: “Buscad la verdad en la arboleda de la academia” (no la “titulitis” tóxica de quienes ocultan su mediocridad tras un diploma). No antepongas lo público a lo privado, porque la vida es privada y la reputación de lo público está en entredicho por siglos. El inglés Henry Fielding manifestó en el siglo XVIII que “las escuelas públicas son viveros de vicio e inmoralidad”. El ejemplo del educador es fundamental para la praxis. Aristóteles mantenía que “lo que tenemos que hacer lo aprendemos haciéndolo”; y pensando en los educadores, John Dewey expresó que “existe una gran diferencia entre tener algo que decir y tener que decir algo”.

III- No faltarás a la verdad. Si quieres ser creíble no puedes traicionar la verdad. A sabiendas de que tu oficio es la mentira y la promesa de lo imposible, no olvides lo que decía Charles Lamb en Essays of Elia: “La credulidad es la debilidad del hombre y la fortaleza del niño”; pero nunca hay verdad detrás de una máscara. “La verdad es el secreto de la elocuencia y la virtud, la base de la autoridad moral, y la cumbre más alta del arte y de la vida”, señalaba Henri Frédéric Amiel. Tú has caído en el segundo postulado de Francis Bacon: “Si un hombre comienza con certezas es probable que termine con dudas, pero si se contenta con empezar con dudas terminará con incertezas”. Debieras haber tenido en cuenta lo que decía Robert Browning: “La verdad nunca hiere al que la dice”.

IV- No despreciarás la ciencia ni el conocimiento. No te echarás en brazos de sirenas cuyos cantos te embriagan con promesas vacunales. En The Advancement of Learning, Francis Bacon escribió: “Son falsos los descubrimientos de los que piensan que no hay tierra cuando solo ven mar”. La ciencia es plural; no tiene siglas ni color ni religión. No usa tu lenguaje ni se ata a tus consignas. Es el camino que más se aproxima a la verdad. Tampoco se deja comprar, aunque a ella se pegan muchos mercenarios a sueldo. En 1959, Richard Asher escribió en Lancet: “La medicina moderna en vez de escribir en inglés lo que ve prefiere escribir en griego lo que no ve”. A pesar del medio siglo transcurrido, las cosas no han cambiado demasiado. Mucho antes, ya Cervantes, en Diálogo de Perros, nos dejó aquello de que “una estupidez puede decirse tanto en español como en latín”. La medicina debe someterse al imperio de la ciencia; no a caprichos de gestión o ideología. En medicina no hay descanso para el conocimiento. En los Proceedings of the Staff Meetings of the Mayo Clinic de 1927, Charles H. Mayo insistía en que “para ser profesor de medicina, el médico debe ser siempre un estudiante”. La autoridad no la da el cargo sino el peso del conocimiento.

V- No destruirás el trabajo de tu pueblo ni comprarás su silencio. Tu incapacidad para gestionar un problema de salud destruye vidas, puestos de trabajo y empresas. Un ERTE no basta para comprar el silencio de las víctimas.

VI- Serás ejemplar cuando haya que reducir salarios y pensiones, empezando por ti. Has prometido redención y progreso en momentos de extrema debilidad colectiva, ocultando el irremediable recorte salarial que afectará a los sectores público y privado, así como la merma de las pensiones. Cuando llegue la hoz del segador deberías ser el primero en dar ejemplo. No puedes pedir sacrificios a la población mientras tú engordas tu séquito de acólitos, palmeros, asesores, eunucos y estrategas de salón.

VII- No alienarás a los más desfavorecidos ni te esconderás detrás del escudo de la opulencia. Decía Aristóteles en su Política del siglo IV a.C. que “la pobreza es el pariente de la revolución y el crimen”. En The Diary of a Country Priest, de 1936, George Bernanos escribió: “Un hombre pobre con nada en su barriga necesita esperanza, ilusión y algo más que pan”. El Chesterton más irónico, allá por 1908, escribió en All Things Considered: “El pobre honesto algunas veces puede olvidar la pobreza, pero el rico honesto nunca puede olvidarla”. Toma nota. ¿En qué lado estás tú? Inspirándome en una idea de Alan Bennett, tomada de The Old Country, te diré: Toda tu vida está al otro lado del cristal, y muchos te están mirando.

VIII- No perseguirás a los disidentes ni limitarás la libertad de tu pueblo. Ante la amenaza, la primera tentación es aferrarte a tu secta, pero como dijo Jean de la Bruyere en Les Caractères, “los amantes de la lealtad al partido se rebajan al nivel de la masa”. Este fue el mismo que dijo “si la pobreza es la madre del crimen, la estupidez es el padre”. Has dicho muchas tonterías, has violado muchos principios, has secuestrado muchas libertades y has sobrevivido en el barrizal de la contradicción. Lideras un proyecto de exterminio del que Dan George, un jefe indio canadiense, diría: “Cuando llegó el hombre blanco nosotros teníamos tierras y ellos la biblia; ahora ellos tienen las tierras y nosotros la biblia”. Tu biblia carece de texto; es un taco de hojas en blanco, con anotaciones improvisadas y una ornamental cubierta roja y morada. Hay una lista de palabras (libertad, honradez, transparencia, eficacia...) que están tachadas. Nunca la fuerza ni la represión sutil podrá al intelecto. Lo hermoso de la disidencia es la valentía del pensamiento.

IX- No violarás la ley ni quitarás la venda a la justicia. Has violado la ley y desnudado en público a la Justicia. Usas los recursos del orden para perpetuar tu desorden. Dice el filósofo francés, Jeremy Bentham en An Introduction to the Principles of Morals and Legislation que “cada ley es una infracción de la libertad”; sobre todo cuando se legisla para limitar y no para expandir el horizonte de felicidad y bienestar de las personas. Consecuentemente, John Wilson, escocés que escribía bajo el pseudónimo de Christofer North, decía en Noctes Ambrosianae que “las leyes fueron hechas para ser violadas”. Oliver Goldsmith hacía su propia crítica en The Traveller: “Las leyes que dictan los ricos muelen a los pobres”. Jacques Anatole François Thibault, más conocido como Anatole France, crucificaba la hipocresía legislativa con una fina ironía en The Red Lily: “El igualitarismo majestuoso de la ley prohíbe a ricos y pobres dormir bajo un puente, mendigar por las calles o robar un trozo de pan”. El dramaturgo francés Jean Giraudoux echa leña al fuego en Tiger at the Gates: “No hay mejor manera de ejercitar la imaginación que estudiando leyes. Ningún poeta interpreta tan libremente la naturaleza como un jurista interpreta las leyes”. Jonathan Swift, parafraseando al ateniense Solón, decía: “Las leyes son como una telaraña que atrapa a las moscas pequeñas, pero deja escapar a las avispas y a los abejorros”. Todo esto te conviene para cultivar tu impunidad. Pero... el juez inglés John Powell puso las cosas en su sitio: “Para nada es ley lo que no es razón”. Como la razón no abunda y andáis inquietos con asuntos constitucionales, no está de más recordar un comentario de Horace Walpole en una carta de 1770 a Sir Horace Mann: “Todos hablan de la constitución, pero todas las partes olvidan que la constitución está muy bien y lo seguirá estando si la dejan en paz”.

X- No te aliarás con malhechores ni admitirás en tu mesa a lobos con piel de cordero. Te acuestas con delincuentes y comes con cínicos de tu talla. Oscar Wilde definía al cínico en Lady Windermere’s Fan como “aquel que conoce el precio de todo y el valor de nada”. Ya sabes el refrán: dime con quién andas y te diré quién eres.

Permíteme despedirme con una sutileza de Samuel Butler: “La vida es el arte de escribir conclusiones suficientes a partir de premisas insuficientes”... Y el Oráculo calló.