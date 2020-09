El Parlamento no investigará las residencias en la pandemia como reclamaba la oposición

Santiago. El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para que la Xunta demande del Gobierno de España la retirada de la limitación de las tasas de reposición del personal del sistema sanitario público, de forma que se permita ofertar todos los puestos necesarios para poder actuar ante la pandemia de la covid-19.

La diputada popular Encarna Amigo, que defendió la iniciativa parlamentaria, sostuvo que en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria, “es imprescindible que el Estado elimine la tasa de reposición, tal y como fue solicitado de manera reiterada, para que puedan ser ofertadas por cada comunidad todos los puestos que las necesidades asistenciales están demandando”.

Amigo defendió que la Xunta, “mantuvo anualmente, de forma ininterrumpida desde el año 2012”, las convocatorias anuales de ofertas públicas de empleo, “agotando la tasa máxima de reposición de efectivos autorizada por la legislación básica presupuestaria, permitiendo la incorporación de cerca de 6.000 profesionales, con vínculo de fijeza a las instituciones sanitarias, en el período 2012-2019”.

La parlamentaria del BNG Montse Prado anunció su apoyo pero consideró que la tasa de reposición es un instrumento del neoliberalismo y “una norma para deteriorar la sanidad pública”.

También el socialista Julio Torrado dio su visto bueno a la iniciativa, si bien acusó al PP de haber votado en contra en el Congreso de los Diputados del acuerdo sobre la tasa de reposición. “Aclaren si se lo pidieron al Gobierno de Rajoy y si no se hizo digan por qué razón no se hizo. Ustedes piden hoy algo que antes no hicieron”, dijo Torrado. “Ustedes no cumplieron nunca la tasa de reposición, nunca”, censuró.

En la misma sesión los votos del grupo Popular echaron abajo una proposición no de ley del BNG en la que la diputada Olalla Rodil demandaba que la Xunta ponga en marcha medidas para garantizar la conciliación ante los nuevos brotes y del repunte de la covid-19. efe