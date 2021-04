El Parlamento sigue en un bucle

Será porque ya son trece meses de pandemia que todos los argumentos, contraargumentos y nuevas versiones de los argumentos están agotadas. Será por eso que las comparecencias del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo en el Parlamento de Galicia siguen un guion previsible, sin apenas novedades de una semana a otra. La oposición pregunta o critica, el presidente defiende su gestión, responsabiliza al Gobierno central y se acuerda de lo que hizo o dejó de hacer el bipartito hace más de una década.

Será por eso que el picante en las sesiones plenarias lo ponen los pequeños momentos en los que alguno de los políticos se salen de lo establecido: un día Pontón se levanta a entregarle unos documentos al presidente, y otro, Gonzalo Caballero le recuerda a Miguel Santalices su condición de ourensano.

Caballero gastó los dos primeros minutos de su intervención para denunciar (otra vez) la presión del PPdeG sobre Rafael Rodríguez Villarino en Ourense. El presidente del Parlamento llamó al orden al portavoz socialista, que le replicó pidiéndole respeto a su intervención y que, en calidad de ourensano, “tome partido nesta cuestión”. “Son moi consciente do que son, e estou moi orgulloso de selo”, replicó Santalices. Dicho esto, al guion.

Más allá de este cruce de palabras fuera del orden del día, pocas novedades bajo la bóveda del Pazo do Hórreo. De nuevo se volvió a hablar de la Lei de Saúde de Galicia, del inminente fin del estado de alarma y de la dramática situación que se vivió en las residencias gallegas. Argumentos repetidos, ya escuchados, que hacen parecer lejanas aquellas buenas palabras tras las reuniones bilaterales mantenidas hace unas semanas en San Caetano. Pasan las semanas y siguen siendo los mismos los puntos puntos de fricción en los que encallan sistemáticamente Xunta y oposición.

EL CORONAVIRUS EN LAS RESIDENCIAS. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pretendía avanzar en los detalles del nuevo modelo de residencias. No hubo manera. Reproches y más reproches. Ante las críticas de la nacionalista sobre el “modelo privatizador” del PP, las réplicas del presidente con la actuación del Bloque en la era del bipartito, en los municipios en los que gobierna y en la Diputación de Lugo. ¿Puntos de acercamiento? Ninguno. Solo coincidieron en pedirse mutuamente “respecto” para las personas que trabajan en los centros de mayores.

Pontón afirmó que “sería inmoral olvidarse do drama” vivido en las residencias pese a que la vacunación de los usuarios ha permitido encadenar más de 35 días sin muertes ni contagios en estos centros. “A pandemia sacou á luz os problemas das residencias, dun modelo privatizador que sitúa o coidado dos maiores en dous extremos: o negocio en mans de fondos de inversión que están en paraísos fiscais, ou en manos da caridade en mans da Iglesia católica”.

Frente a esto, apuesta por un modelo que no sea un negocio y sí “un servizo público para unha vellez digna”. Pontón es consciente de que no se resolverá “en dous días”, pero apeló a empezar a “traballar xa” en una nueva hoja de ruta.

Así pues, propuso “a xestión pública directa das residencias previstas nas grandes cidades”, además de “recuperar a xestión das privadas cando rematen os contratos” y, por último “unha Lei de residencias que aposte polo público”. En este sentido, señaló la necesidad de “aumentar as ratios de persoal, acabar coa precariedade e mellorar os salarios, e facer máis inspeccións, ademáis de transparencia”. La líder de la oposición afirmó que “sería unha inmoralidade limitarse a cambios cosméticos”. “Unha sociedade que non coida dos seus maiores, non se coida a si mesma”, remató.

Feijóo se escudó en los datos, en que Galicia “é a comunidade peninsular con menos impacto en mortes”, y pidió respeto y reconocimiento para la labor de los más de 18.200 profesionales de estos centros. También subrayó que “houbo protocolos claros e actuacións contundentes”, recordó que fueron “pioneiros” en el uso de residencias integradas y que se habían intervenido 14 centros privados. Además, destacó que se llevaron a cabo más de 300 inspecciones y 161 auditorías.

El titular del Ejecutivo gallego acusó al BNG de hacer “demagoxia” al hablar de privatizaciones y censuró su “hipocresía”. Pontón le pidió que “non se altere”. Y los dos reclamaron “respecto” para los trabajadores.

La portavoz nacionalista replicó que “debería facer unha reflexión ética e moral para vir aquí e defender eses datos”, y añadió que su Gobierno “leva 12 anos cunha política de acoso e derribo dos servizos públicos”.

Pontón insistió en “facer propostas concretas” de cara a ese nuevo modelo de residencias. Feijóo presentó las suyas, concretas, insuficientes para los nacionalistas.

Sin entendimiento en la Cámara, Feijóo abrió las puertas de la Xunta “se quere construir un novo modelo”, mientras que Pontón apremiaba a trabajar cuanto antes para dejar atrás el actual, que ha sido “un gran fracaso”.

LA LEI DE SAÚDE, DE NUEVO A ESCENA. Caballero quería explicaciones sobre la desescalada, “sen tics autoritarios, pero con fortaleza”, pero se habló poco de desescalada, más allá de la referencia de Feijóo al Comité de Expertos que ampara las decisiones. El socialista propuso tres líneas de actuación: “unha desescalada progresiva e gradual”, hizo hincapié en el papel de la sanidad pública “para reforzar o proceso de vacinación” y tendió la mano para encontrar líneas de actuación en la reactivación económica.

Hechas las propuestas, centró su discurso en la Lei de Saúde de Galicia. “En tempos de pandemia non pode haber retrocesos democráticos, tics autoritarios e actuacións ao marxe do estado de dereito”, dijo. “Vulnerar dereitos”, la idea más repetida por el dirigente del puño y la rosa. En esta línea, Caballero aseveró que “hai que falar dende o principio, antes de lexislar, vulnerar dereitos e exceder as súas competencias”.

El portavoz del PSdeG reclamó a Feijóo que “asuma o seu erro” y que cuando la justicia obligue a modificar la ley, “o faga cunha vontade distinta, que evite usar os tempos de pandemia con tics autoritarios”.

A Núñez Feijóo le hizo gracia que Caballero diese por tumbado el texto, y volvió a tirar de ironía. “Vostede ven aquí e parece que é o presidente do Tribunal Constitucional e todos os seus membros. Acaba de dictar unha sentencia e quedouse tan campante”, comentó, antes de recordar que el Constitucional “non suspendeu a lei, foi o seu Goberno. Vostedes e os nacionalistas son os responsables de que non esté en vigor neste momento”. Por eso, acusó al socialista de “confundir aos galegos”.

Siguiendo con este hilo argumental, el presidente gallego le preguntó a Caballero por cuál era su línea de actuación: si pedir más transferencias para Galicia, tal y como reclama el PSdeG en las últimas semanas, o torpedear las decisiones que se toman en materia de salud. “Pide máis transferencias, pero non deixa exercer a competencia de saúde recollida na Constitución, nin sequera en tempos de pandemia”, replicó.

Feijóo insistió en que su Gobierno se dedica a legislar, no a confrontar, y señaló el caso de Aragón, con una nueva ley aprobada en diciembre, y que no fue recurrida por nadie. Y volvió a recurrir a uno de los argumentos manidos: “Señor Caballero, de que lado está vostede? Do lado da xestión da pandemia ou seguindo, como sempre, as instrucións de Ferraz?”, antes de instar al socialista a que “estude un pouco máis e mire o que se fai noutras comunidades”.

Caballero recogió el guante, la invitación a mirar a otras regiones, y le planteó a Feijóo el mismo ejercicio: “Aclare vostede a postura do PP sobre o estado de alarma. Pregúntelle a Ayuso que opina da súa lei”. El dirigente del PSdeG repitió varias veces más que el texto “vulnera os dereitos e liberdades dos galegos” y agregó que “a fortaleza e a contundencia na xestión da pandemia é compatible con facelo dentro do estado de dereito”.

El presidente recuperó la palabra para criticar la “inacción” del Gobierno de Sánchez, que “nin lexisla nin deixa lexislar”, y se “toma a pandemia a broma”. Se refirió a la promesa incumplida de sacar adelante una ley orgánica para legislar durante la pandemia. “Nos mentiu”, aseveró, y concluyó reiterando que “os galegos e españois quedaremos desamparados a partir do 9 de maio”. “Tiñamos unha proposta e foi boicoteada polo PSOE, BNG e Vox. Non foi un recurso xurídico, foi un recurso político”, sentenció. “Vostede se acordará do seu papelón nesta pandemia”, reprochó a Caballero.