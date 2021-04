El paro baja de nuevo durante marzo en Galicia en 4.509 personas y sigue la tendencia de enero y febrero

Recuerda la CIG cómo en marzo de 2020 “iniciabamos un confinamento que provocou, para miles de persoas, a perda dos seus postos de traballo e para outras miles entrar en ERTE”. Entonces el paro creció hasta las 174.861 personas, 8.632 más que el mes precedente. Un año después, y pese a coincidir el pasado marzo con la contratación vinculada a la Semana Santa, en Galicia hay 6.087 desempleados más que al término de aquel trágico primer mes de pandemia. “Os datos constatan ademais o lonxe que está a situación actual do último mes de normalidade: febreiro de 2020”.

Explica el secretario confederal de Emprego, Fran Cartelle, que “a pandemia súmase aos efectos perniciosos da reforma laboral”. Una legislación que permite a las empresas recorrer a ERE y ERTE “sen control administrativo algún e mesmo modificar de forma substancial as condicións laborais deteriorando aínda máis as condicións de vida da clase traballadora”, por lo que reclama su “inmediata derrogación”.

Denuncia además que “agora se evidencia como nunca a inutilidade do diálogo social como ferramenta para superar esta situación”, y avisa del uso que desde la Xunta se le pueda dar a los llamados fondos de recuperación por el oscurantismo que rodea a todo lo relacionado con estas partidas, pues se desconoce qué empresas se beneficiarán e incluso los proyectos, sin garantías de que vayan a crear empleo o que éste acabe siendo de calidad.

También llama la atención Cartelle sobre un hecho que se evidencia desde el arranque de la pandemia y que, con el paso de los meses, continúa asentándose: “o peor comportamento do emprego no caso das mulleres”. Denuncia que “desde marzo do ano pasado o medre do desemprego entre as mulleres practicamente duplica o dos homes” y vincula esta situación al tipo de contratación que padecen, “temporal, precaria e en sectores con peores condicións salariais”.

El secretario confederal de Emprego denuncia además que, pese al tiempo ya transcurrido, el Gobierno estatal “segue sen cumprir co seu compromiso de rematar con esta lexislación laboral inxusta, máis alá dalgunha operación de maquillaxe”. Por ello apunta que “só a mobilización poderá reverter esta situación”.