El Parque Natural do Invernadoiro está de luto: adiós al 70 % de sus verdes bosques

Dominios del lobo, del jabalí, del armiño y de la marta, de ciervos, corzos y cabras bravas. Lugar de acebos, serbales o tejos, árboles sagrados de los celtas, sobrevolados por águilas y halcones. Bañado por los cauces de los gemelos ríos de Ribeira Grande y Ribeira Pequena. Un paraje natural único poco tocado por la mano humana. Así es el Parque Natural do Invernadoiro, enclavado en el Macizo Central ourensano.

O, más vale decir, era, pues de ese idílico entorno poco queda a día de hoy. Y es que tan solo unos días han bastado para destruir el 70 % de su superficie. El desbocado incendio declarado el pasado domingo en la parroquia de Padroalbar, en el municipio ourensano de Vilariño de Conso, que continúa activo, ha calcinado ya 4.000 hectáreas de monte dentro de este espacio protegido, de las 5.722 que tiene en su totalidad.

Como señaló el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el pasado martes, la prioridad en estos momentos es salvar a la gente, y con la cantidad de incendios que hay declarados en Galicia en estos momentos que sí ponen en peligro vidas humanas y viviendas, los medios se encuentran enormemente repartidos. Así, cuatro técnicos, 26 agentes, 64 brigadas, 26 motobombas, cinco palas, cinco aviones y doce helicópteros tienen que luchar contra el gran incendio de 4.000 hectáreas.

Los vientos no ayudan y las temperaturas siguen suponiendo un importante problema. Este miércoles la mínima en O Invernadoiro no bajó de los 10 grados y la máxima fue de 29. Hoy jueves se prevé una situación mucho peor: la mínima no caerá por debajo de los 17 y la máxima marcará nuevamente los 30. Además, aunque en el resto de la comunidad ha llovido ligeramente, en Ourense no lo ha hecho en muchas zonas, y la probabilidad es del 5 %.

Así, la realidad en esta sierra es la de animales asustados que tratan de huir sin éxito de unas llamas voraces que lo consumen todo a su paso. Además, se da una peculiaridad. En este entorno en el que no hay viviendas humanas, se han habilitado a lo largo de los años seis rutas de senderismo, algunas de las cuáles se destinan a admirar los animales que habitan en los montes. Para facilitar su observación, hay acotados ciertos vallados en cuyo interior se encuentran ciervos o cabras.

Por ejemplo, la conocida como ruta dos Cercados cuenta (o contaba) con un vallado de 100 metros que alberga(ba) ciervos y otro vallado con cabras ibéricas, cabras montesas del género Capra Pyrenaica Victoriae. Difícil huir de las llamas en un recinto acotado. Estos animales, de seguro, no han podido escapar.

INCENDIOS PERIÓDICOS SON HABITUALES, PERO NO HA HABIDO NINGUNO TAN GRAVE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. Por lo que respecta a la parte forestal, ya no hay nada que hacer para la mayor parte del bosque, un bosque que durante la Edad Media se había dedicado al pastoreo y a la caza. Fue a mediados del siglo pasado cuando se convirtió en una zona autorizada de repoblaciones forestales. Pero, un gran incendio en 1979 cambió su destino: renació de las cenizas con una apuesta por la recuperación ambiental consolidada definitivamente en el verano de 1997 con su declaración como Parque Natural.

Lamentablemente, el de 1979 no fue el único incendio que surgió en la zona. El pasado 2020 ardieron unas 2.000 hectáreas también en la parroquia de Vilariño durante la ola de calor del mes de septiembre. Las fotografías de las llamas devorando castaños y colmenares a su paso eran desoladoras. En 2019 dos incendios más arrasaron 817 hectáreas en la zona. El más grande fue un fuego provocado iniciado en cuatro puntos diferentes, situados de manera estratégica. Al igual que en la actualidad, el viento y la escasa humedad favorecieron la rápida propagación de las llamas.

En 2018 cuatro días de intensas llamaradas pusieron igualmente en jaque a O Invernadoiro, tras arrasar finalmente 113 hectáreas. Y, este mismo año, sin ir más lejos, a mediados de junio, también este entorno natural se vió afectado. El fuego había arrancado, al igual que el actual, en la parroquia de Pradoalbar. Eso sí, no pasó más allá de las 10 hectáreas. Ahora esa extensión se ha multiplicado por 350. Como puede observarse, las ocasiones en que se ha incendiado esta sierra son numerosas en los últimos cinco años, pero nunca habían llegado al extremo de las actuales. El verde de las colinas se ve ahora sustituido por el gris de las cenizas y el rojo de las llamas.

YA VAN 14.000 HA ARRASADAS EN EL ÁREA PROTEGIDA OS ANCARES-O COUREL. Pero no solo en O Invernadoiro hay que lamentar los incendios estos días. Ya que de las casi 30.000 hectáreas que ya van calcinadas, la mayor parte, 21.600, según las estimaciones del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales se concentran en el área protegida de Os Ancares-O Courel. Y es que, más allá de Vilariño, cabe recordar que también en el ayuntamiento de Folgoso do Courel hay dos focos activos que han arrasado con 10.000 y 1.100 hectáreas en las parroquias de Vilamor y Seceda.

La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), preguntada por la web GCiencia, calculaba ayer que “los incendios han podido arasar ya cerca de una tercera parte de esta zona de O Courel”. Según los datos del sistema europeo, que forma parte del Programa Copernicus de la Unión Europea, la zona más afectada por los incendios es A Pobra do Brollón, totalmente arrasada en ese incendio que afecta también a Folgoso do Courel y a 10.000 hectáreas.

Y junto a animales –algunos de ellos especies en peligro de extinción– y soutos y carballeiras, el fuego se está llevando por delante numerosos castros y cuevas rupestres, ruínas de fortalezas medievales, fuentes, templos y un elemento patrimonial casi único en Galicia: las ‘albarizas’, con los colmenares de las abejas totalmente arrasados.