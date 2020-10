El pleno de Ourense aprueba una moción para "desbloquear" el gobierno local con los votos de PP, Cs y los críticos de DO

OURENSE. EP. El PP, con el apoyo de Ciudadanos y los ediles díscolos de Democracia Ourensana, ha sacado adelante una moción en el pleno de Ourense en la que se apelaba a iniciar los contactos para "desbloquear" el gobierno de la ciudad. El texto aprobado ha sido una enmienda de sustitución a la moción defendida por el PSOE y con la que pretendía encabezar los contactos para explorar un gobierno alternativo al del actual regidor, Gonzalo Pérez Jácome, que solo cuenta con el respaldo de tres ediles en la corporación. La moción fue debatida en el pleno ordinario del ayuntamiento de la ciudad celebrado este viernes.

El portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino, realizó un balance sobre el estado del gobierno ourensano hasta la actualidad, entre las disputas internas de Democracia Ourensana y las discrepancias con el Partido Popular que acarrearon la renuncia de todos los concejales de este partido.

Villarino apelaba a iniciar los contactos para desbloquear el municipio y dotarlo de un gobierno que "sea representativo del sentir mayoritario de la ciudadanía".

Ante esta propuesta, el Partido Popular presentó una enmienda de sustitución en la que eliminaban esta última frase y aludían a ser ellos los que iniciasen este diálogo, exponiendo los mismos motivos que en la moción del PSdeG pero dejando sin alusiones al "desgobierno" y manteniéndose únicamente en la necesidad de un gobierno serio y eficiente "que tenga alturas de miras".

Según expuso la portavoz popular Flora Moure, el objetivo es "mantener un diálogo abierto" a pesar de "haber sufrido" un bloqueo "durante cuatro años de gobierno".

El representante del BNG, Luis Seara, manifestó que era una moción "prescindible" porque "a acuerdo se llega sin una iniciativa en el pleno", con reuniones de todos los portavoces. Por eso lamentó que el BNG fuese excluido de la última mesa de diálogo entre partidos de la oposición.

"Entendemos que debe gobernar la lista más votada en las elecciones municipales", ha señalado, que insistiendo en que "quien se cuelgue la medalla es lo de menos". "Lo importante es llegar cuanto antes a un acuerdo serio pero el PP no es la solución porque ha sido parte del problema".

"SE ESTROPEÓ"

En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos, José Araújo, tildó de "fantasía" de Jácome la posibilidad de gobernar la ciudad de 106.000 "con un concejal fiel y otro, Telmo Ucha, que se mantiene como no adscrito porque no se fía de él". Araújo aprovechó su turno para pedir disculpas al BNG por no invitarlos a la mesa de diálogo y justificó su decisión porque "lo importante era lograr sentar a los dos partidos que ahora mismo tienen la sartén por el mango" (PP y PSOE).

"Sabemos cual es el problema, Gonzalo Pérez Jácome, así que, juntémonos todos los portavoces, excluyendo a Jácome y hablemos de la moción de censura, demos respuesta a los vecinos", añadió. Villarino se mostró "dispuesto a dialogar", y ha insistido en que "No tiene sentido bloquear una moción en la que se está de acuerdo".

Finalmente, la moción de sustitución del Partido Popular fue aprobada con la abstención del BNG y el apoyo de Ciudadanos y los ediles díscolos de Democracia Ourensana, por lo que la original del Partido Socialista no llegó a ser sometida a votación. "Entonces nada, señor Villarino, se estropeó", señaló el alcalde Pérez Jácome en alusión al portavoz socialista.