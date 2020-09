El pleno de Ourense insta a dimitir a Jácome

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha afirmado que los populares están dispuestos a “reconsiderar” la ruptura temporal del pacto de gobierno con Democracia Ourensana si el alcalde del municipio, Gonzalo Pérez Jácome, aporta “información clara y meridiana” sobre las cuentas de su partido.

Preguntado al respecto en rueda de prensa, Tellado ha afirmado que “la pelota está en el tejado del alcalde Ourense”, pues, ha incidido, “a él le corresponde dar las explicaciones” sobre la gestión de recursos públicos.

Al respecto, ha lamentado que, “lo que se inicia como una crisis interna del partido del alcalde, se convierta en una crisis de gobernabilidad en la ciudad”.

No obstante, se ha retrotraído al 10 de junio de 2019, cuando el PP propuso al PSOE “un gran acuerdo” para “dejar gobernar a la fuerza más votada en las ciudades”. “Fue rechazado tres días después y dimos libertad al PP de Ourense y a las agrupaciones locales para llegar a acuerdos de la forma que cada uno entendiese conveniente”, ha apuntado.

“POSIBLES IRREGULARIDADES”

De ahí surgió, según ha recordado, el acuerdo de gobierno entre el PP y DO, del que ha valorado “que permitió dar a Ourense un gobierno estable con mayoría absoluta”.

Sin embargo, “en las últimas semanas los concejales de Democracia Ourensana sacaron a la luz posibles irregularidades en la gestión de ese partido” que los populares consideran “graves”, por lo que piden al alcalde “que aclarase la gestión interna de las cuentas de su partido”.

“Dado que esas explicaciones no se hicieron, decidimos que no podíamos seguir gobernando con quien no podía transparentar su gestión”, ha justificado Tellado. “No es razonable que si no confiamos en la honradez del alcalde aceptemos la gestión delegada de competencias suyas”, ha profundizado.

Por su parte, ha recordado que el pacto está “suspendido” y “no roto”, pero ha instado a Jácome a explicar “en qué términos ha contratado al personal de confianza” y si los fondos “fueron gestionados de acuerdo a la legalidad vigente”.

En este contexto, ha lamentado la situación del Consistorio pero ha responsabilizado “única y exclusivamente al alcalde”, y ha descartado hablar de un ‘plan b’ ya que, en su opinión, “lo adecuado es esperar a que el alcalde dé las explicaciones convenientes” tras el “paso contundente” del PP de salir del gobierno. “Le corresponde restaurar la confianza entre las dos formaciones políticas”, ha concluido.