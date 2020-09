El portavoz de DO suma su dimisión a la del edil de Cultura y agrava la crisis

Ourense. Tal y como estaba previsto, ayer el portavoz municipal de Democracia Ourensana (DO), Miguel Caride, presentó su dimisión en paralelo a la que asimismo había anunciado para ayer el edil de Cultura, Mario González, lo que sitúa al grupo que arropa al alcalde de la capital, Gonzalo Pérez Jácome, en un situación muy complicada desde el punto de vista de la convivencia interna con cinco concejales críticos con el regidor.

El descontento en el seno de DO radica en las presuntas irregularidades financieras. En declaraciones a Efe Caride indicó que las discrepancias le llevaron a dimitir como portavoz, pero, por el momento, mantiene intactas sus atribuciones de concejal de Infraestructuras, Movilidad y Transporte.

Por su lado, Mario González ha justificado su salida, que ya “tenía apalabrada con el alcalde” con carácter previo a la ruptura interna en Democracia Ourensana por discrepancias que estarían relacionadas con la política en materia cultural.

“Esta ya no es mi guerra, me voy”, zanjó el ya exconcejal orensano, quien dejó claro que “Ourense no se merece esto”. Durante su intervención, puntualizó que, cuando asumió su cargo, él tenía claro que su objetivo era “hacer una gestión cultural, no vengo a hacer política” hasta el punto de asegurar que vivía “al margen de lo que se movía en el Ayuntamiento” y que “estaba totalmente desconectado” porque él no era “de las personas que se quedaban tomando café”.

Mientras, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, recomendó a Democracia Ourensana que se esfuerce en “resolver sus problemas” en aras de garantizar en la ciudad más “estabilidad” y una buena “gobernabilidad”.

Puy se ha manifestado de este modo después de que críticos de Democracia Ourensana denunciasen al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ante la Fiscalía para que investigue supuestas irregularidades en su gestión, en relación a contrataciones de asesores.

En todo caso, Puy remarcó que el asunto se circunscribe a una “crisis interna” de una formación sobre la que el PPdeG y el grupo parlamentario no se manifiesta. Insistió en que le “corresponde a DO resolver estas cuestiones internas” ya que sería “lo mejor para la ciudad” que gobierna on el respaldo del PPdeG.