El PP de Rueda busca su espacio urbano tras años de sinsabores

El próximo mes de mayo habrá elecciones municipales y el PPdeG, con Alfonso Rueda al frente, a diferencia de ocasiones anteriores, ya avanzó el nombre de las siete personas que tratarán de otorgar al partido un poder urbano que mayoritariamente se le resistió durante los años de Alberto Núñez Feijóo.

Durante la última semana se fueron confirmando a cuentagotas los candidatos que serán cabeza de cartel por el PPdeG en las siete principales ciudades gallegas, con mensajes de los candidatos en redes sociales replicados y contestados por Rueda. Para lograrlo, tan solo dos repetirán respecto a 2019, los de Ferrol y Pontevedra.

En Ferrol, José Manuel Rey, exconselleiro y actual diputado autonómico, se quedó a unos mil votos de la mayoría absoluta hace tres años tras haber sido elegido alcalde en 2015. Y en Pontevedra el partido confía en Rafa Domínguez, portavoz local y médico de profesión, al que le ven posibilidades de crecimiento tras hacer un buen papel frente al sempiterno Lores (BNG), que lleva en el cargo desde 1999.

En 2019 el PP confió en hasta cinco exconselleiros con Núñez Feijóo para concurrir a las urnas; que corrieron suerte dispar, algo que no volverá a suceder el próximo mayo, cuando únicamente José Manuel Rey sea el candidato que conozca el Consello de la Xunta.

De este modo se caen Beatriz Mato (A Coruña), que consiguió llevar el PP al primer puesto en los comicios pero no logró gobernar y dio un paso a un lado en política para trabajar en la empresa privada; y Elena Muñoz, que tras sufrir un batacazo sin paliativos en Vigo regresó a la Xunta como secretaria general técnica de la Vicepresidencia Segunda.

Tampoco concurrirán a las próximas elecciones Agustín Hernández, que no consiguió el bastón de mando en la capital gallega y ahora preside el Consejo Económico y Social; ni Xesús Vázquez, que también se apartó en Ourense por discrepancias con la línea del partido tras un forzado pacto con Gonzalo Jácome.

Para intentar tener un buen resultado en estas cuatro plazas el partido eligió a Miguel Lorenzo (A Coruña), actual senador y exdiputado en Cortes; a Borja Verea (Santiago), alto funcionario autonómico y diputado en O Hórreo, y a Manuel Cabezas (Ourense), que ya fue alcalde entre 1995 y 2007, cuando dejó el cargo a tres meses de las elecciones por diferencias con el entonces presidente provincial, José Luis Baltar.

En Vigo, tras años de luchas internas entre varias facciones, de las que el principal beneficiario fue el actual alcalde, Abel Caballero, el PPdeG confía en Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta en la ciudad y dirigente muy próxima a Rueda.

Y por último figura Lugo, donde el PP también estrena candidata, la presidenta provincial y exalcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia. Sustituye a Ramón Carballo, diputado autonómico, como la propia Candia, y que había sido subdelegado del Gobierno en Lugo.

Desde hace semanas el partido puso en marcha una campaña con el lema “1proxecto313obxectivos” en alusión a la unidad frente a las fuerzas de la oposición y a la aspiración de salir a ganar en todos ellos.

El PP –o sus antecesoras– fue la primera fuerza en todas las elecciones municipales celebradas desde la reinstauración de la democracia, aunque bajo el liderazgo de Feijóo (2006-2022), en el que logró cuatro mayorías absolutas autonómicas, el partido solo gobernó en A Coruña, Ferrol y Santiago entre 2011 y 2015 y en Ourense, entre 2015 y 2019.

Esto no significa que desde 2007 –primeras elecciones con Núñez Feijóo al frente– el PP no haya ganado en más ciudades; sino que no logró la mayoría suficiente para gobernar. En las municipales de 2015, el PP gallego había tenido su peor resultado hasta la fecha, a pesar de ser la primera fuerza, tras obtener casi el 36 % de los votos y algo más de medio millón de sufragios.

Aquel resultado motivó un “cambio de actitudes, de políticas y de personas” que llevó a cambiar a tres de los cuatro presidentes provinciales y al secretario general, que entonces era Alfonso Rueda. En 2019 el partido empeoró el ya mal resultado de 2015, aunque volvió a ser la primera fuerza en votos en las municipales en Galicia, con el 33,3 %.