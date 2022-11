El PP presenta 27 enmiendas para corregir unos presupuestos generales del estado que son una “burla· a la ciudad de Vigo

La presidenta del PP local, Marta Fernández-Tapias, señala que en su mayoría las reclamaciones corresponden al Ministerio de Transportes y que pretenden subsanar en 101M€ el agravio del Gobierno a la ciudad

Critica que los socialistas vigueses “aplaudan con total impunidad y desvergüenza el menosprecio de Sánchez con unas cuentas que vuelven a marginar de nuevo a la que es la principal urbe de Galicia”

Ve una buena ocasión en la Cumbre Ibérica para que Sánchez demuestre su compromiso con la conexión de la alta velocidad entre Vigo y Lisboa, de la misma manera que está haciendo el Gobierno luso

La vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, y los diputados Diego Gago y Javier Bas explicaron que estas enmiendas permiten trasladar a Madrid los proyectos y las demandas del tejido económico y social de la ciudad “a las que el Ejecutivo central no está atendiendo”

La presidenta del PP local y candidata a la Alcaldía, Marta Fernández-Tapias, informó hoy de que el Partido Popular registró una batería de 27 enmiendas, que se corresponden con proyectos estratégicos para la ciudad de Vigo, con las que la formación pretende corregir unos Presupuestos Generales del Estado que “constatan la burla del PSOE a Vigo”.

En estos términos se pronunció durante una rueda de prensa celebrada en la sede local del partido en la que participó la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, acompañada de los diputados nacionales Diego Gago y Javier Bas. Según señaló Fernández-Tapias, de los 331M€ que presentó el Partido Popular de Pontevedra, más de 101M€ corresponden al agravio que el Gobierno central tiene con la ciudad.

Unas cuentas que, en opinión de la presidenta del PP vigués, dejan en evidencian el “nulo compromiso de Sánchez con Vigo”. En este sentido y “por incomparecencia de los socialistas vigueses”, dijo, que “aplauden con total impunidad y desvergüenza este menosprecio de sus colegas de Madrid”, las enmiendas presentadas tratan de reparar “unas partidas irrelevantes con las que el Ejecutivo central vuelve a marginar a la que es la principal urbe de Galicia”.

Confía así en que se corrija “un ejercicio contable de mínimos con olvidos significativos”, en clara alusión a la Biblioteca del Estado, la reforma de la Avenida de Madrid, el soterramiento de la VG-20, la mejora de los accesos al Ifevi o la liberalización total y no parcial del peaje Vigo – Redondela en la AP-9. Proyectos que recogen las enmiendas populares, en su mayoría ya comprometidos por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, y de los que “no hay ni rastro en los Presupuestos del Estado para el próximo año”, apuntó.

“Nos queda claro que para el PSOE los vigueses no existimos, y que cuando se acuerdan de nosotros es para decirnos que no”, incidió Fernández-Tapias, para añadir “no a la alta tensión, no al Perte de la automoción, no a la sede del IEO...”. “Vamos a tener que esperar a que Fejóo llegue a la Moncloa para ver cómo se hacen realidad todos estos proyectos, que son esenciales para Vigo”, aseguró.

Así, detalló otras enmiendas que consideró fundamentales para Vigo y para el conjunto de la provincia de Pontevedra, como el Eje Atlántico Vigo-Frontera Portuguesa (Salida Sur) necesario para la conexión con Oporto o el Ave Vigo-Ourense por Cerdedo, que se mantiene en mínimos o en fase de estudio. “Son dos infraestructuras esenciales para la movilidad, la competitividad y el desarrollo económico de nuestra ciudad”, advirtió. Al hilo, recordó que Vigo lleva esperando por el AVE desde que Caballero era Ministro de Transporte, “es decir más de 30 años”.

En cuanto a sus expectativas sobre la Cumbre Ibérica que se celebra hoy en Viana do Castelo, Fernández-Tapias reconoció que sería una buena ocasión para que Sánchez se comprometa en firme, “con plazos y presupuestos”, con la conexión de alta velocidad entre Vigo y Lisboa, de la misma manera que está haciendo el Gobierno luso. “Los 30.000 euros que figuran en los presupuestos son lo mismo que nada”, anotó.

“No vamos a consentir esta humillación del PSOE en Vigo y a Vigo”, subrayó Fernández-Tapias, para advertir que “esta ciudad no va a aceptar unas inversiones que no satisfacen a nadie, ni a la sociedad civil ni al tejido industrial y empresarial”.

DEMANDAS HISTÓRICAS

Por su parte, la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor recordó la necesaria puesta en marcha de infraestructuras fundamentales que garanticen la competitividad y la movilidad de toda el área metropolitana de Vigo.

En este sentido, incidió que nunca antes un Gobierno con tantos fondos como los que dispone el actual desatendió tanto a Galicia como lo está haciendo Sánchez, e invitó a repasar los presupuestos de la época de Rajoy. “No hay un solo proyecto nuevo, todo lo que está estaba ya, y no se ha puesto un solo euro más para garantizar las infraestructuras viguesas”, dijo.

Lamentó así que Sánchez priorice otros territorios sobre las inversiones gallegas, en clara referencia al Corredor Mediterráneo en detrimento del Atlántico, que podría financiarse con cargo a los fondos europeos, señaló. Y especial hincapié quiso hacer Pastor en la Avenida de Madrid, de la que recordó, en 2016, dejó firmado el convenio con el Ayuntamiento de Vigo para su reforma y se preguntó, entonces, ¿dónde están aquellos recursos y por qué siguen sin aparecer?.

Ya para concluir, advirtió que estarán vigilantes ante lo hagan los diputados socialistas que representan a la provincia con estas enmiendas del PP, “pues votar en contra de ellas es votar en contra de los vigueses”.

Por su parte, Diego Gago, detalló que muchas de las enmiendas se repiten respecto a las presentadas en años anteriores por los diputados populares en el Congreso, por lo que se reafirmó en la falta de compromiso del Gobierno central con Vigo. De este modo, añadió a las reclamaciones mencionadas por Fernández-Tapias, “la apertura de una salida de la AP-9 en Torres de Padín que permita evitar las aglomeraciones y conectar el tráfico a Teis y Chapela; la ampliación de la AP-9 en la salida de Buenos Aires, o la supresión definitiva de los peajes de Rande y de Vigo-Tui, entre otras”.