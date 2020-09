El PP suspende el pacto de gobierno en Ourense y deja a Jácome en el alambre

Nueva vuelta de tuerca en la crisis que golpea al Gobierno local de Ourense y que deja en el alambre al actual alcalde, Gonzálo Pérez Jácome, mientras Democracia Ourensana (DO) se desmorona.

Todo en una mañana frenética en la que el Partido Popular decidió “suspender” el pacto de gobierno a la par que sus seis ediles con competencias en el concello las devolvieron en bloque e instaron al regidor a “reaccionar inmediatamente” en público.

El coordinador del grupo popular, Jesús Vázquez, anunció la “suspensión temporal” del acuerdo con DO, a la espera de que Jácome ofrezca “explicaciones claras y documentadas” en relación a las acusaciones sobre el.

Hay que recordar que cinco concejales críticos de DO presentaron un escrito ante la Fiscalía para saber si están fundamentadas sus sospechas sobre las irregularidades en la administración de los fondos del partido, estimadas en más de 700.000 euros.

“No podemos entender la pasividad del alcalde”, reprochó Vázquez al líder de DO, al que afeó que haya convertido “una crisis de partido en una crisis de gobierno”. Sin embargo, aclaró que el pacto se suspende temporalmente, pero no de forma definitiva. Tampoco pidió la dimisión de Jácome. “La situación se puede reconducir”, matizó.

Por su parte, el regidor también movió ficha y retiró sus competencias a los ediles críticos Miguel Caride y Manuel Álvarez, por “pérdida de confianza”, “indisciplina” y “falta de disposición para buscar una solución”.

Horas más tarde se conocía que las otras dos edilas contrarias al regidor abandonaban ellas mismas sus competencias. En concreto, María del Mar Fernández Dibuja, responsable de Comercio y Seguridad Ciudadana; y María Teresa Rodríguez, que ostentaba Educación.

“Puede ser un concejal del PP, de DO, del PSOE, de C’s o del BNG, cualquier persona que pueda acceder a la Alcaldía va a ser infinitamente mejor alcalde que Jácome”, contraatacó Caride tras la decisión del regidor. “La ciudad necesita un timón porque con este delirio no se puede continuar”, zanjó.

Sin embargo, pese a los baches, el alcalde no parece dispuesto a soltar el bastón de mando y nombró a su concejal de confianza y único apoyo tras el plante de cinco de sus siete ediles, Armando Ojea, como nuevo teniente de alcalde. Afín a Jácome, Ojea ostenta actualmente el departamento de Recursos Humanos y es portavoz del grupo municipal de DO.

Pérdida de confianza. Con el resto de los ediles populares tras de sí, Jesús Vázquez defendió en su comparecencia la necesidad del pacto porque “Ourense necesitaba una mayoría”, pero en las últimas semanas esa fortaleza se vio comprometida por los problemas internos del alcalde. “El principio de confianza se rompió”, insistió.

Una decisión que tiene el aval del PPdeG. “Nuestros compañeros hacen lo correcto”, afirmó en la Cámara autonómica el portavoz de los del charrán, Pedro Puy, que recordó a los socialistas que tuvieron sobre la mesa la propuesta de que en los ayuntamientos gallegos gobernase el más votado, por lo que todos deberían asumir su “cuota de responsabilidad” en relación a la crisis de Ourense.

Puy se remitió a las declaraciones realizadas por los populares ourensanos, al tiempo que incidió en que la crisis deriva de un “problema interno” de la otra fuerza con la que gobernaba el PP.

“Lo lógico” es que cuando se firma un pacto “las dos partes respondan con lealtad”, abundó. “Y lo que están haciendo nuestros compañeros en Ourense al demandar estabilidad por parte del socio en el Ayuntamiento es muy correcto”, apostilló.

baltar no corre peligro en la diputación. Por su parte, fuentes del PPdeG también confirmaron a este periódico que las turbulencias en el ayuntamiento no tienen nada que ver con la Diputación provincial, donde parece que el sillón de José Manuel Baltar como presidente no corre peligro.

Baltar utilizó los dos votos de Democracia Ourensana para conseguir el Gobierno de la Diputación provincial pero mantiene seguro el respaldo de uno de ellos, Miguel Caride, edil crítico con Jácome que no estaría dispuesto a facilitar una alternativa.

Pérez Jácome romperá a las 11.00 horas de esta mañana con dos meses de silencio.