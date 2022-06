El PPdeG dará a conocer "antes del mes de agosto" los candidatos a las municipales en las siete ciudades gallegas

SANTIAGO DE COMPOSTELA. EUROPA PRESS. El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha avanzado este lunes que "antes del mes de agosto, por lo menos", se darán a conocer los candidatos populares en las siete grandes ciudades gallegas para las elecciones municipales de mayo de 2023. Así ha respondido al ser preguntado al respecto en una comparecencia antes del Comité de Dirección del PPdeG, el primero desde que el 22 de mayo tomó las riendas de la formación. Esta reunión, con carácter previo a una Junta Directiva, ha servido no solo para evaluar el "magnífico" resultado conseguido por Juanma Moreno en los comicios andaluces del domingo, sino para "empezar a preparar" los locales del próximo año.

En este contexto, Rueda ha emplazado a su equipo a "empezar a perfilar candidatos, políticas y mensajes". Sobre los cabezas de cartel, ha recalcado que se desvelarán "paulatinamente" en los próximos meses pero ha concretado que, para las ciudades, será "antes del mes de agosto". "Y a partir de ahí, sucesivamente, en el menor tiempo posible, sobre todo pensando en que las nuevas incorporaciones van a necesitar su tiempo para explicar su proyecto", ha explicado el líder del PPdeG, apuntando a que habrá personas que "no estaban en la política" con anterioridad y que se tendrán que "dar a conocer" entre los ciudadanos. En la conformación de las candidaturas, los populares buscarán que "Galicia avance con las necesidades y particularidades de cada ayuntamiento", pero todo ello "sin divisiones".

"GANAR CONVENCIENDO" Y CON "MAYORÍAS NECESARIAS". Con todo, es consciente de que las municipales son las elecciones "más difíciles de todas". En la pasada cita, en 2019, no alcanzaron ninguna de las siete grandes alcaldías y consiguieron solo gobernar la Diputación de Ourense, aunque sin mayoría absoluta. "No nos llega con ganar", ha apuntado Rueda, ya que "en muchos" municipios el PP se quedó "a un solo concejal y pocos votos" de la mayoría absoluta y gobernaron otras opciones, principalmente en la izquierda. "Nosotros tenemos que ganar convenciendo y con las mayorías necesarias", ha proclamado, ante su Comité de Dirección. El objetivo del nuevo presidente del PPdeG es que los 313 ayuntamientos gallegos "tengan gobiernos como en la Xunta", con mayorías "sólidas y estables" y "sin pactar con nadie más que con la gente". Frente a este modelo ha situado al PSdeG y BNG, que "pactarán siempre que tengan ocasión". Y es que, a pesar de "desencuentros", de la "falta de coordinación" y de que en ocasiones esos gobiernos de coalición "se rompen", socialistas y nacionalistas "si pueden pactar, volverán a pactar perdiendo las elecciones". Por eso, la "única opción que en Galicia esto no pase es el PPdeG" y que los candidatos se empleen al "200 por cien".

TRIUNFO DEL "SENTIDIÑO" EN ANDALUCÍA. El Comité de Dirección de este lunes también ha servido para evaluar el "magnífico resultado" conseguido en Andalucía por Moreno, quien necesitó "tres años y medio" para "derribar" la hegemonía del PSOE en esta Comunidad, que parecía "indestructible", según ha subrayado Rueda. "Juanma (Moreno) demostró que en poco tiempo las cosas se podían hacer de otro modo", ha añadido, al tiempo que ha destacado que esos 58 escaños --tres por encima de la mayoría absoluta-- parecían "tan difíciles de alcanzar", aunque finalmente "todos los pronósticos se quedaron cortos". Ese triunfo de "la buena gestión", la "cercanía con la gente" y la política sin "extremismos" es parte de lo que Rueda ha llamado el "sentidiño" que ejerce el PPdeG y que fue "refrendado con mayoría absoluta" en las cuatro últimas elecciones gallegas.

No en vano, a pesar de que "cada territorio tiene sus dinámicas", el dirigente popular sí ha hecho hincapié en que, "cada vez que hay elecciones", los españoles "mandan un mensaje a Pedro Sánchez de que no se puede seguir así". En esta línea, ha censurado las palabras de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien este mismo domingo atribuyó la mayoría de Moreno a los "ingentes recursos aportados por el Gobierno de España" durante la pandemia.

PRIMER MES AL FRENTE DEL PPDEG. Alfonso Rueda cumplirá esta semana su primer mes como presidente del PPdeG y ha agradecido al partido que se mantuviese "unido" y "cohesionado" tras la marcha de Alberto Núñez Feijóo, lo que deja a la oposición --BNG y PSdeG-- "decepcionados", así como toda "la confianza y cariño" que sintió en el inicio de esta nueva etapa. "Es el mejor incentivo para seguir trabajando", ha insistido. Asimismo, preguntado sobre si con esta victoria de Moreno ve a Feijóo más cerca de La Moncloa y a él mismo obteniendo la quinta mayoría absoluta, Rueda no ha obviado que "es mucho mejor tener buenos resultados que lo contrario", pero ha advertido que "todo depende muchísimo del trabajo que se haga en cada sitio". "Estoy seguro de que, con independencia del resultado, Alberto Núñez Feijóo va a seguir trabajando para renovar, para fortalecer el partido", ha respondido el líder del PPdeG, convencido, eso sí, de que "un buen resultado siempre acompaña" y "estimula" para seguir.