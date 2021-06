El PPdeG exige la dimisión del alcalde de Verín por la polémica oposición de su hija

Un nuevo frente de batalla entre PPdeG y PSdeG se abre en la provincia de Ourense. En este caso, con epicentro en Verín. La polémica oposición en la que la única aprobada fue la hija del alcalde, Gerardo Seoane, sirvió como gasolina para encender a los conservadores.

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, se desplazó hasta Ourense, donde compareció acompañado del portavoz de su formación en Verín, para exigir la dimisión del regidor socialista.

Tellado criticó “un comportamento intolerable” y que recordó que es “reincidente”. “É o que leva facendo nos últimos anos, utilizando ao concello ao seu favor, saltándose todo tipo de normativas, sen ningún tipo de pudor nin transparencia”.

A renglón seguido recalcó que “é intolerable que siga un minuto máis ao fronte da corporación de Verín tras intentar colocar a súa filla nun proceso que se ten demostrado como corrupto e amañado”. Un proceso calificado como “anómalo” por la secretaria en el que suspendieron todos menos la hija del alcalde.

El número dos criticó que Seoane no haya ofrecido explicaciones y que haya forzado la renuncia de su hija. “O que ten que facer Seoane é deixar de organizar a vida

da súa filla e ser responsa-

ble da súa propia, dimitindo inmediatamente”, afirmó.

Las críticas de Tellado traspasaron las fronteras de Verín y del PSdeG, y apuntó a Gonzalo Caballero y a Rafael Rodríguez Villarino, al “denunciar o seu silencio” y agregar que “calan e se ocultan ante este caso de corrupción flagrante, co apoio cómplice do BNG de Pontón, que é capaz de tragar co que faga falta para manter os seus pactos”.

El conservador insistió en que “o máis sorprendente é o silencio cómplice” del secretario general y provincial del partido, y declaró con ironía que “están desaparecidos, nin falan nin queren falar”. “Eles, que son os primeiros en denunciar algún comportamento incorrecto, real ou inventado, agora calan e tapan o escandalazo do seu propio partido. Lamentamos esa doble moral: son os primeiros en ver a palla no ollo alleo, e os últimos en ver a viga no propio”, zanjó.

Laura Seoane, la hija del alcalde, presentó su renuncia al puesto de trabajadora social que había logrado en el Concello. El escrito fue recibido a través del registro electrónico. Laura Seoane expone que “tras verme incursa nun conflito de terribles proporcións que me trascenden, dominado por intereses políticos que intúo só buscan causar o maior dano posible a determinadas persoas moi cercás, e no que me vexo utilizada como arma arroxadiza para atacar directamente a membros da miña familia, renuncio a continuar como aspirante”.