El PPdeG lleva a todos los concellos iniciativas para reclamar los trenes Avril

El PPdeG presentará iniciativas en todos los ayuntamientos para demandar al Gobierno central que “Galicia no pierda el tren de la alta velocidad”, toda vez que esta forma de comunicación no solo afecta a las ciudades, sino al conjunto del territorio, ha dicho.

“Galicia no puede perder el tren del alta velocidad y (además) hacerlo por culpa de un Gobierno sin rumbo que no cumple sus promesas”, sentenció este viernes la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en rueda prensa, en la que exigió al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que “no deje descarrilar” la competitividad de Galicia, “ponga en funcionamiento los trenes Avril y sitúe el transporte ferroviario gallego en el siglo XXI”.

Prado denunció que pese a las promesas sobre la llegada de estos trenes durante este mes, “lo único que llegó en julio fue un comunicado de Renfe en el que el Gobierno central reconoció por primera vez que los trenes Avril no estarían en verano”. Para la número dos del PPdeg, este reconocimiento supone “una nueva falta de respeto institucional” que evidencia que la alta velocidad ferroviaria para Galicia no era “una cuestión prioritaria para el Gobierno central”.

En la misma línea, criticó que tras casi sesenta días desde que se le solicitó la reunión, el presidente del Gobierno “continúe sin recibir al titular de la Xunta, Alfonso Rueda”.

“Los gallegos y gallegas no queremos conocer el futuro de Galicia a través de la radio. Galicia quiere que Sánchez la escuche y no esperar otros 60 días”, dijo Prado, después de el pasado domingo se conociese a través de una entrevista en Radio Galicia al delegado del Gobierno, José Miñones, que la reunión entre ambos presidentes tendría lugar a lo largo de este mes, sin especificar el día. La política compostelana reprochó, en este sentido, que todavía se desconozca la fecha concreta y señaló que en su partido no acaban de entender “hasta cuándo es julio en calendario Moncloa”, concluyó.