El PPdeG pide la reprobación de todo el Gobierno por las “consecuencias” de la “chapuza” de la ley del ‘solo sí es sí’

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y de la ministra de Justicia, Pilar Llop, así como la reprobación de todo el Consejo de Ministros por las “consecuencias” de la “chapuza legislativa” de la ley del ‘solo sí es sí’.

“Hoy hay un violador más en las calles de Galicia. Mañana pueden ser dos, tres o cuatro, y no sabemos hasta dónde pueden llegar las consecuencias de esta chapuza legislativa en la que nos ha metido el Gobierno de España”, ha iniciado la rueda de prensa de este viernes la popular.

Prado ha señalado que el presidente Sánchez, “en lugar de asumir su error, trata de buscar culpables” y, ha añadido, “incluso llega al extremo de acusar a los jueces de machistas por aplicar su propia ley, que aprobó un Consejo de Ministros colegiado con ministros del PSOE y de Podemos”.

Asimismo, ha lamentado declaraciones “vergonzosas” como las de la secretaria de Estado de Igualdad, la gallega Ángela Rodríguez Pam, que “pide a los jueces que se formen, en lugar de formarse ella para ocupar el puesto en el que se encuentra”.

Por eso, ha pedido la dimisión de Irene Montero y de Pilar Llop, acompañada de la reprobación de todo el Consejo de Ministros porque, ha justificado, es un órgano colegiado y “todos y cada uno de los 23 ministros de España son responsables” de lo que ha calificado de “chapuza legislativa”, que “está dejando desprotegidas a las mujeres en las calles y que está dejando a las víctimas absolutamente solas”.

En esta misma línea, ha demandado al BNG que “asuma su error” porque “también votó a favor y defendió esta ley” que, ha insistido, “deja abandonadas a las víctimas de agresión sexual y cada día las calles de Galicia serán menos seguras por culpa de una chapuza legislativa que no se puede consentir”.

“EL GOBIERNO CONTRA LA GENTE”

Además, la secretaria general de los populares gallegos se ha mostrado “sorprendida” de la “deriva” que, a su juicio, ha tomado el Gobierno central, ya que, aunque ha señalado que ya están “acostumbrados”, el Ejecutivo de Pedro Sánchez “no es el Gobierno de la gente, sino contra la gente”.

Así, ha afirmado que “solo en la última semana”, Sánchez ha confirmado que está “al lado del independentismo catalán y no de la Constitución, modificando el Código Penal a su favor”. También, ha continuado, la “nefasta ley del sí es sí” ha comenzado a “provocar resoluciones con reducciones de penas a violadores y delincuentes sexuales”.

“Hoy mismo (este viernes) hay una junta de portavoces en el Congreso de los Diputados para iniciar la tramitación por vía de urgencia de la modificación del delito de sedición el próximo jueves en el Congreso, pero no la ley del ‘sí es sí’. Esa no les preocupa, no está en su orden de prioridades; en su orden de prioridades está la sedición por encima de la protección de las mujeres”, ha clamado Paula Prado.

PEAJES: UNA SUBIDA “SIN PIES NI CABEZA”

Por otra parte, Prado ha criticado que “en el peor momento de la economía de las familias”, el Gobierno realice “una subida histórica” de los peajes de la AP-9 y de la AP-53. “Una decisión política sin pies ni cabeza”, ha rechazado.

En este sentido, ha censurado que al Ejecutivo de Sánchez “no le haya llegado” con “atrasar la llegada de los trenes Avril” o “con dar soluciones inválidas al derrumbe del viaducto de la A-6” y ahora “quiere asestar un nuevo golpe” a Galicia. “El verdadero peaje que tiene que pagar Galicia es el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha afirmado la popular.

“Si no lo remedian, a partir del 1 de enero sufriremos una subida histórica de los peajes. Será del 8% en el caso de la AP-53 y del 9% en la AP-9”, ha lamentado Prado.

Sobre esto, ha ejemplificado que si el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, “quiere viajar a Tui con Sánchez de copiloto”, tendrá que pagar “25 euros solo a la ida”. Así, ha continuado relatando que si la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quiere ir a ver a Abel Caballero, pagará “19,15 euros solo de ida”.

“Este es el triunfo de los alcaldes socialistas del Eje Atlántico. Ni cuatro alcaldes del PSOE a la vez consiguieron que Sánchez, su amado líder, congelara el coste de los peajes. Este es el verdadero precio de confiar en el PSOE”, ha sentenciado Paula Prado.

También en relación a este asunto, la secretaria general de los populares gallegos ha dicho esperar que el BNG sea “responsable” y “deje de confiar” cuando tenga que votar los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Asimismo, ha cuestionado por qué el Gobierno de España “no ha previsto el impacto de la subida de los peajes en el bolsillo de las familias y en la competitividad de las empresas”, medidas que, ha añadido, “sí ha previsto la Xunta en las dos autopistas de titularidad autonómica, con la congelación de los peajes para 2023”.

Por eso, le ha pedido al Ejecutivo central “que haga lo mismo” y que “adopte medidas encaminadas a limitar la subida de los peajes en las autovías estatales”. Paula Prado ha avanzado que lo solicitarán a través de una moción en los plenos municipales y en las diputaciones provinciales, así como en el Parlamento de Galicia. “Sánchez no puede suponer un peaje para nuestra Comunidad”, ha concluido.



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.