El presunto asesino de Soutomaior declarará mañana ante el juez

Santiago. El presunto autor del doble asesinato ocurrido el viernes en el ayuntamiento pontevedrés de Soutomaior pasará mañana a disposición judicial. Se trata de Miguel G.R., de 52 años, que presuntamente mató a su hermana, Genoveva G.R., de 62 años, y a su sobrina, Noelia, de 24.

Los hechos ocurrieron en torno a las tres y media de la tarde en el exterior de la vivienda del presunto asesino, situada en Monte Coello, en la parroquia de Lourido. Alertados por una vecina que llamó primero al 112, agentes de la Policía se desplazaron al lugar, donde encontraron al hobre junto a los cadáveres de su hermana y sobrina. Fuentes policiales confirmaron que el crimen se cometió con un arma de fuego –todo apunta a una pistola– y que el detenido no tenía permiso de posesión.

Según contó a los medios en el mismo lugar de los hechos la pareja de la mujer de 62 años fallecida, esta se habría desplazado a Monte Coello desde Vigo junto a su hija para dar alimento a unos perros que tenía en una finca ubicada en dicho lugar. La hipótesis que se baraja es que las dos mujeres habrían echado en falta una escalera de mano, por lo que fueron a casa del presunto autor del crimen, que vive en un lugar aislado de Monte Coello, convencidas de que éste se la había llevado sin permiso. Fue entonces cuando se habría producido una discusión que, trágicamente, acabó en un doble crimen. Según la hipótesis que se manejan, Miguel G.R. habría disparado varias veces a las víctimas.

Los hechos, una vez conocidos, causaron gran conmoción y un gran revuelo en el concello pontevedrés de Soutomaior, que decidió el mismo viernes decretar dos días de luto oficial por el doble crimen, así como suspender todas la actividades municipales previstas para este fin de semana.

Según relató una de las hermanas del detenido y de la mujer fallecida, la familia no guardaba una estrecha relación y nada hacía presagiar el triste desenlace. “Conozco a mis hermanos y creo que no son personas conflictivas. No somos una familia que tenga una relación muy estrecha, pero lo que yo conozco de ellos es que no son personas para llegar a estos extremos. Tenían las diferencias que puede tener cualquier hermano”, declaró.