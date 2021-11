El PSdeG pretende un liderazgo fuerte y reforzar la organización

Los socialistas gallegos empiezan a dar sus primeros pasos sobre la etapa que se abre bajo el liderazgo de Valentín González Formoso como nuevo secretario general.

La ponencia política que se debatirá en al 14 congreso gallego que se celebrará los próximos 8 y 9 de diciembre en Santiago es el armazón de base elaborado con la celeridad que implica la escasez de tiempo sobre el que edificar el proyecto de cara al futuro.

Y esa ponencia política bebe de las mismas bases que asentaron en 1998 Emilio Pérez Touriño como secretario general y Antón Louro como secretario de organización.

Tras cuatro años sin perfil gallego y con una dirección que no aprovechó el potencial de la organización, el nuevo documento que será sometido a las bases para su aprobación en el cónclave compostelano apuesta por fortalecer la organización con un criterio más coral, pero también con un “liderado orgánico forte” que no sea un mero repetidor del discurso de Ferraz.

Según el texto, el PSdeG afronta el reto de reconstrucción como fuerza política gallega después del mal resultado obtenido en las elecciones gallegas de 2020, donde quedó de última fuerza en la Cámara autonómica siendo sobrepasada por los nacionalistas.

El documento subraya que las “fortalezas” institucionales y de implantación territorial del partido del puño y la rosa contrastan con la “febleza” de la estructura gallega del PSdeG, con la “ausencia de planificación estratéxica” o con la “escasa profesionalización” de una organización con grandes responsabilidades en la gestión de las entidades locales.

“É imprescindible cambiar o paso e definir un plan estratéxico organizativo que permita aproveitar o talento e as capacidades dos máis de 10.000 militantes do PSdeG”, recoge la ponencia que ahora analizan los militantes.

La coordinación política de todas las estructuras organizativas, abunda el documento, es imprescindible y es una tarea obligada para la nueva ejecutiva, así como la planificación, formación de cuadros y reconexión con los movimientos sociales del país.

Fuertes en Galicia Según establece la hoja de ruta que será sometida a debate, el modelo de partido debe ser una organización política fuerte a nivel gallego que defienda los intereses del país y el ideario socialista y socialdemócrata, acompañada por cuatro estructuras provinciales coordinadas y el desarrollo de estructuras comarcales de coordinación política que favorezcan la participación y empuje de las agrupaciones locales.

La ponencia considera que el PSdeG debe “ocupar a centralidade política”, ser la referencia de la mayoría social progresista del pueblo gallego y eso lleva implícito acercar a la formación a sectores sociales que tradicionalmente no veían en la formación una referencia, bien por desconocimiento o bien por las propias dificultades para dar respuesta a sus inquietudes.

Los socialistas apuestan claramente por incrementar su base electoral sumando nuevos sectores a su rico patrimonio plural, desde trabajadores tradicionales hasta autónomos pasando por profesionales y pequeños empresarios.

El primer ámbito en el que apuesta por este criterio es el local, donde la organización quiere que la sociedad más próxima se acerque a las siglas y tenga espacio y canales para hacer aportaciones y compartir protagonismo.

Nueva etapa “Con este congreso, o PSdeG abre unha nova etapa con renovada capacidade de mobilizar enerxías e valores do pobo galego, e co obxectivo de poñer en pé un proxecto galego alternativo a todos os anos de goberno do Partido Popular de Galicia”, añade la guía para los pasos a seguir en los próximos cuatro años.

Las más de 160 páginas destinadas a marcar la pauta del catorce congreso gallego concluyen con la apelación a la necesidad de contar con un “liderado orgánico forte, con liñas programáticas ben definidas asentadas nos ideais do progresismo, da socialdemocracia e do galeguismo, abranguendo a unha ampla maioría social da cidadanía que poderá así incorporarse dun xeito ou doutro ao noso proxecto político”.