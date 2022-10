El PSdeG se moviliza ante las municipales y Formoso reivindica un “galleguismo” sin ataduras con Moncloa

Seis años después de la última Festa Socialista de Galicia, el PSdeG ha decidido recuperar la celebración para llamar a “dejarse la piel” para las elecciones municipales de 2023. Así, en su undécima edición, ha reunido en Oroso (A Coruña) a unos 3.000 militantes y simpatizantes, ante los que su secretario xeral, Valentín González Formoso, ha reivindincado una formación “galleguista” sin ataduras con Madrid.

Y es que, frente a un PPdeG que le acusa de ceñirse a las directrices de Ferraz y ante la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, el dirigente socialista ha defendido un PSdeG con raíces en el “galleguismo” que, “a diferencia” de los populares, “no cambia” en función del color político del presidente que esté en La Moncloa.

“Nosotros no cambiamos los idearios por quién gobierne”, ha proclamado, antes de advertir que “ser galleguista” no es llevar “un ramo de flores” sino “honrar la memoria de Castelao”. “Ser galleguista es proteger a Galicia contra viento y marea”, ha esgrimido, convencido de que esto solo se puede hacer “respetándola, atendiéndola y entendiéndola”.

Y ha puesto ejemplos, como la defensa del sector pesquero cuando viajó una semana atrás hasta Estrasburgo a “decirle a la cara al comisario europeo que la pesca gallega hay que respetarla” frente al veto a la pesca de fondo.

En este punto, tras destacar su origen en la política local (como alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña) y aprovechando la celebración en un “baluarte” del socialismo --como calificó el regidor de Oroso, Luis Rey, a su localidad--, González Formoso ha instado a los suyos a seguir a “dejarse la piel” con la vista puesta en la cita electoral más cercana: los comicios locales.

“Si creemos y defendemos los valores de la social democracia ganaremos en las municipales, y ganando en las municipales ganaremos la Xunta y podremos dar sustento al Gobierno de Pedro Sánchez y una Europa que nos da amparo”, ha proclamado, a meses de unos comicios ante los que, ha presumido, los socialistas se suelen mover “como pez en el agua”.

En todo caso, ha defendido que es necesario “mejorar” los resultados. “Ganando las municipales, ganaremos esa Galicia que queremos, presidiremos la Xunta y daremos sustento al Gobierno. Y ha reivindicado, al tiempo, el trabajo de sus concejales y regidores, con especial énfasis en las mujeres, enumerando los nombres de sus alcaldesas una por una. “En Galicia, la mejor política tiene nombre de mujer”, ha proclamado.

Previamente, también Pilar Alegría había pedido a los suyos “salir a ganar” ante las municipales. “Os pido orgullo. Hacemos lo que corresponde, hacemos lo que toca”, ha aseverado, antes de remarcar “la fuerza” del municipalismo gallego puesto que un regidor de la Comunidad, el vigués Abel Caballero, lidera la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

“Sigamos trabajando, iremos acompañados del mejor líder forjado en el municipalismo y que será el próximo presidente de la Xunta. Salgamos a ganar. ¡La gente está con nosotros, Valentín!”, ha concluido la ministra, mientras el líder del PSdeG subía a pronunciar su intervención entre gritos de “¡presidente, presidente!”

“RECUPERAR LOS MEJORES VALORES SOCIALISTAS”

En el acto, Formoso ha llamado a “recuperar los mejores valores socialistas, recuperar la ilusión y volver a la Galicia progresista, feminista y europeísta”. Todo, para frenar, ha dicho “el deterioro” provocado por los gobiernos del PP en la Xunta, primero con Alberto Núñez Feijóo al frente y, después, por Alfonso Rueda.

A modo de ejemplo, ha aludido a la pérdida de la población al cierre de unidades educativas o a las personas que fallecen antes de obtener la prestación de la Ley de Dependencia. La “herencia del PP”, ha resaltado, es “una Galicia mucho más débil políticamente, que pierde los tractores económicos”, en referencia a la pérdida de las cajas o al cierre de las empresas.

TOURIÑO Y BESTEIRO EN PRIMERA FILA, PERO SIN ABEL CABALLERO

Además de los numerosos militantes y simpatizantes que, a 20 euros la entrada, participaron en un ‘xantar’ tradicional compuesto por empanada, pulpo y ‘carne ao caldeiro’, el acto ha reunido a numerosas autoridades de ahora y de antes en el PSdeG.

Formoso, acompañado de otros miembros de su dirección, y de Alegría, pudieron hacer a la entrada unas fotografías en el ‘photocall’ de la fiesta con el expresidente Emilio Pérez Touriño y el exsecretario xeral José Ramón Gómez Besteiro, con asientos preferentes.

Más tarde llegó el exsecretario xeral Gonzalo Caballero, cuando ya estaba arrancando el acto político; y no faltó otro diputado que, por una reciente polémica en la defensa de una ley en la Cámara, ha adquirido protagonismo, también de la órbita del exlíder gallego, Martín Seco.

Además, estaba la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, también en primera fila, y el exministro José Blanco, así como la presidenta de Navarra, María Chivite, entre otros.

Quien no acudió al área recreativa de Penateixa fue el alcalde de Vigo, Abel Caballero, una ausencia que justificó Formoso en tono de broma. “Como está empeñado en conseguir el cien por cien de los votos en Vigo, no está aquí”, ha esgrimido, antes de lanzar al aire unas preguntas con buscado carácter retórico: “¿Tenemos el mejor socialismo en Vigo sí o no? ¿Tenemos el mejor socialismo en Galicia sí o no?”

TRÁFICO RALENTIZADO POR LA CELEBRACIÓN

“¡Viva Galicia! ¡Viva el socialismo! ¡Viva el PSdeG!”, ha clamado antes de que el acto se cerrase con el Himno de Galicia.

Poco antes, los conductores que circulaban por la vía que llevaba al área recreativa de Oroso que albergaba la fiesta sufrieron las consecuencias de un acto numeroso para el que se movilizaron varios autobuses, lo que ralentizó el tráfico en la zona y provocó, pese a la intervención de la Policía Local, alguna retención.



OROSO. E.P.