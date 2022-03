El relevo de Feijóo tendrá la presidencia de la Xunta como su única ocupación

En la misma línea que Feijóo, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, agradeció “la muestra de confianza” de Manuel Baltar, quien dio a entender en Onda Cero que hay “coincidencia” en el partido en que él sería el relevo lógico al frente del Ejecutivo autonómico.

Preguntado al respecto, agradeció las palabras de Baltar –quien, no obstante, sugirió que sería un sucesor inmediato pero que el candidato de 2024 se debería ratificar en un congreso–, pero evitó dar más pistas sobre su futuro político y defendió que en el Ejecutivo gallego se trabaja con normalidad.

“Vamos a seguir trabajando en el día a día, con total normalidad, hasta que se decida un cambio”, argumentó. “Agradecido” con la confianza de Baltar, en un contexto “de muchos años” de trabajo compartido, defendió que “el proceso aún no está abierto.

“Ahora mismo no hubo conversaciones, ni podemos hablar de nada que esté en marcha, al menos en lo que respecta a personas concretas. Agradezco la confianza, pero poco más que decir en este momento”, aseveró.

Preguntado sobre si mantiene que su vida política está ligada a Feijóo y si preferiría quedarse en Galicia o irse con él a Madrid, defendió que mantiene sus palabras y que su futuro político “está muy unido a él”. “Otra cosa es mi lugar concreto”,matizó: “Lo que me gustaría es seguir trabajando donde pueda hacer las cosas bien. Y es lo que voy a intentar seguir haciendo me toque lo que me toque”. Pese a la diferente coyuntura, Rueda dice que su postura no varió en los últimos años, y rechazó dar más pistas, incluso sobre los plazos del relevo a la Xunta, ya que es Feijóo quien marca los tiempos.

Puy: “Si hay coincidencia, por algo será”. “El señor Baltar es un observador privilegiado de la política gallega y por lo tanto todos debemos prestar atención a lo que dice, que como acabo de decir, ocupa en los procesos decisorios del PP un lugar mucho más preeminente que este portavoz”, indicó, por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, cuestionado sobre las palabras del líder ourensano. “Si hay un cierto grado de coincidencia en todas las declaraciones, por algo será; pero también insisto en que somos un partido democrático y, por lo tanto, las decisiones se adoptarán de acuerdo con los canales previstos para este tipo de actuaciones”, apostilló.