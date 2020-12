El Sergas tendrá finalmente que pagar 5,7 millones por el IVA a la concesionaria del Álvaro Cunqueiro

recuerso rechazado. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado un recurso de apelación interpuesto por el Servicio Galego de Saúde (Sergas) y ha ratificado la condena acordada por un juzgado de Santiago, que obliga a la Administración autonómica a pagar 5,7 millones de euros, en concepto del IVA no abonado entre 2015 y 2017 a la concesionaria del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

La sociedad concesionaria, Novo Hospital de Vigo, interpuso un recurso contencioso contra el Sergas por entender que, en esos ejercicios, la administración no abonó el IVA que debía, aplicable al canon anual que paga a la empresa. Así, la administración sostenía que el tipo aplicable era del 10 por ciento (el vigente en el momento de la licitación del contrato) y la concesionaría reclamaba el 21 %, después de que una inspección tributaria determinase que debía ser ese el porcentaje. El alto tribunal gallego ha dado ahora la razón a la sociedad, y ha apuntado que la Administración autonómica, dado que la Agencia Tributaria no le había advertido de ese cambio, debería haber reclamado ante el Tribunal Económico Administrativo Regional, algo que no hizo la Xunta.

Además, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recuerda en su fallo que, aunque el contrato no determinase el IVA y se hubiera aplicado el vigente en ese momento, ese impuesto aplicado a “actividades no sanitarias” se rige por la legislación en vigor, por lo que el tipo puede variar. Por todo ello, ha desestimado el recurso interpuesto por la Administración sanitaria y ha confirmado la sentencia dictada en su día por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santiago de Compostela, que ya dio la razón a la concesionaria en primera instancia. e.Press