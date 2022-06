El Supremo avala el plan de Feijóo para hacer frente al covid en las escuelas infantiles y centros de día

Santiago. El Tribunal Supremo avaló, en el día de ayer, el protocolo aplicado durante la pandemia por la Xunta de Galicia, entonces dirigida por Alberto Núñez Feijóo, para hacer frente al coronavirus en las escuelas infantiles y en los centros de día. De esta manera, se revocó la decisión inicial de el Tribunal Supremo de Justicia de Galicia que había dado la razón a la Confederación Intersindical Gallega y que, en su momento, obligó al gobierno autónomico a proporcionar mascarillas FFP2 al personal laboral de dichas escuelas y centros.

Los magistrados analizaron, en 27 folios, si el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar estaban obligados a facilitar a todos los trabajadores de las escuelas infantiles y los centros de día, las mascarillas FFP2 para la protección de las vías respiratorias frente al coronavirus, o si, por el contrario, las medidas aplicadas por la Xunta de Galicia eran suficientes.

De acuerdo con los magistrados, estas normativas aplicadas por el gobierno dirigido por el actual líder del Partido Popular, Feijóo, consistían en suministrar a los trabajadores pantallas y mascarillas quirúrgicas, tomar la temperatura a los niños que entrasen en la escuela, y si no tenían fiebre o síntomas, eran admitidos durante esa jornada como personas sanas. Solamente si se detectaba algún síntoma, eran aislados de forma individual con la persona encargada del aislamiento, a quien le entregaban la mascarilla del tipo FFP2, además de otras formas de protección contra el coronavirus.

En una sentencia publicada el pasado 18 de mayo, a la que pudo acceder en exclusiva Europa Press, la Sala de lo Social dio la razón a la Xunta de Galicia al considerar que de ninguna norma legal se desprende la obligación del Consorcio Gallego de suministrar a todos los trabajadores cubre bocas del tipo FFP2 para desempeñar sus tareas ordinarias en las escuelas infantiles y centros de días cuando únicamente están en contacto con usuarios asintomáticos.

Con todo, el tribunal ha querido señalar que “es evidente que el riesgo cero no existe, pero también que las medidas aplicadas están resultando efectivas, toda vez que no consta en los hechos probados que entre los trabajadores de la demandada se haya dado un porcentaje de contagios superiores al de la población general”.

La ley no especifica el tipo de mascarilla a emplear. En la resolución del Tribunal Supremo, de la que formó parte el magistrado Sebastián Moralo, el tribunal ha recordado que la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 “contiene diferentes disposiciones sobre el uso específico de mascarillas y las obligaciones de las empresas en los centros de trabajo, en función, incluso, del tipo de actividad desarrollada”, reza la normativa.

Por este motivo, el Supremo ha indicado que esta ley obliga a las empresas y entidades a proporcionar los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, cuando no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros. No obstante, han precisado que dicha normativa no menciona la obligación de facilitar uno u otro tipo de concreto de cubre bocas.

De la misma forma, han incidido en que aunque la misma ley dispensa expresamente de la utilización de las mascarillas a los menores de seis años y contempla asimismo la actuación que han de seguir las empresas en sus centros de trabajo, ésta no con-tiene ninguna previsión es-pecífica sobre el uso de mascarillas por parte de los trabajadores cuyas profesiones les obligan a relacionarse directamente con tales menores durante su jornada.

En relación a la consideración de que en los centros de día resulta difícilmente posible que los trabajadores puedan guardar la distancia de seguridad necesaria, 1,5 metros, respecto a quienes acuden a ser atendidos, el Tribunal Supremo ha precisado que no existe ninguna previsión de cualquier rango legal que imponga a la Xunta de Galicia la obligación de facilitar los cubre bocas del tipo FFP2 para el desempeño de esa actividad laboral.

Por tanto, los magistrados han querido señalar que la principal diferencia entre las escuelas infantiles y los centros de día es que “ las personas mayores que acuden a esos centros de día están obligados a llevar mascarilla, lo que de por sí solo minimiza enormemente los riesgos”, aseveraron los jueces.

Por lo tanto, con esta resolución del Tribunal Supremo se acaba de estimar el recurso de casación del Gobierno de la Xunta de Galicia. Esto se debe a que, al no ser obligatorias por ley el tipo de cubre bocas a usar, la indicación sobre el uso de la misma vuelve a su estado original y decae la obligación de que sea el gobierno autonómico quien proporcione las mascarillas del tipo FFP2 a los trabajadores de las escuelas infantiles y de los centros de día. ECG.