El TC no admite el recurso de Sito Miñanco por la intervención de sus comunicaciones en prisión

Santiago. El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado inadmitir el recurso de amparo presentado por la defensa de José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, contra la intervención de sus comunicaciones en la prisión de Estremera al entender que la cuestión carece de especial trascendencia constitucional. Sito Miñanco alegaba que las resoluciones judiciales que impugna vulneraron sus derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión, a la igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna, a la integridad física y moral, al secreto de las comunicaciones y a la presunción de inocencia.

Sin embargo, los magistrados del TC señalan que el asunto no reviste trascendencia constitucional porque ya existe doctrina consolidada “que no pone en discusión la legitimidad constitucional del control judicial ex post de la medida de intervención o suspensión de las comunicaciones de los presos prevista”. Recuerdan, además, que la decisión de la intervención fue notificada al preso preventivo “inmediatamente” y se puso en conocimiento del juzgado de vigilancia penitenciaria, como exige la norma. EP