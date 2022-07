El tren pasará a ser la mejor opción tras el compromiso sellado en Madrid

La apuesta para que los trenes gallegos se conviertan en “la mejor opción” a la hora de viajar se materializó este viernes en la capital española, donde usuarios y usuarias del ferrocarril en Galicia sellaron varios compromisos relacionados con su mejora.

Galicia no dispone de servicio de Cercanías, como sí tienen grandes comunidades autónomas como Madrid o Cataluña, pero también otras más pequeñas como Asturias o Murcia, por eso, para desplazarse por las provincias gallegas es preciso usar el servicio de media distancia.

Con esta desventaja se encuentran las viajeras y los viajeros cada día y, por eso, crearon la Plataforma de Usuarios del Servicio Público de Media Distancia del Eje Atlántico y Corredor Avant Ourense-A Coruña.

Los desplazamientos entre las ciudades son habituales, como en otras autonomías, por trabajo, por estudios o por otros motivos, pero las facilidades son menores, por frecuencias, por precios y por condiciones.

Iria Méndez es la portavoz de la Plataforma y explica a Efe que sus objetivos, como los de Cristina Fernández, de Perder o Tren, pasan por igualar las condiciones de los usuarios y las usuarias de Galicia con el del resto de comunidades, una cuestión de justicia, manifiesta.

Por eso recuerda la obligación de servicio público que tiene Renfe, la empresa pública que gestiona los servicios ferroviarios, y la necesidad de esta compañía escucha sus demandas.

“Estamos ante un servicio público esencial. El contrato que asumió Renfe con el Ministerio para el periodo 2017-2028 está sujeto a la Obligación de Servicio Público por lo que debe garantizar la cobertura territorial total, niveles de calidad adecuados y precios asequibles”, explica.

Reclama una revisión de la programación horaria -con frecuencias aún no recuperadas tras el parón de 2020-, que se ajuste a los horarios habituales de entrada y salida de trabajo y dé servicio a las personas que tienen que desplazarse constantemente, pues es la única forma de que el tren sea una opción real.

También es necesario que las tarifas y los abonos sean asequibles -por lo que celebra el reciente descuento del 50 % anunciado por el Gobierno en respuesta a la inflación- y exista flexibilidad, pues en la actualidad las caducidades son muy limitantes, hasta el último día del mes en curso, según explica, frente a otros servicios, como el Metro de Madrid, donde un abono dura años hasta que el usuario lo consume.

Y también es necesaria la fiabilidad del servicio y la puntualidad; una persona que acude a su puesto no puede arriesgarse a llegar tarde o a no llegar porque no pasa el tren, como -lamenta- ocurre con frecuencia.

Con este discurso claro, la Plataforma ha recabado apoyos institucionales por toda Galicia de un sinfín de administraciones, que consideran que Renfe tiene que atender las demandas y escuchar al citado colectivo.

Tras recorrer toda Galicia, esta semana el colectivo ha mantenido encuentros en Madrid y, según desvela Iria Méndez, han sido fructíferos, en especial el encuentro con la secretaria de Estado de Transportes, la lucense Isabel Pardo de Vera.

Les ha abierto las puertas del Ministerio y se ha comprometido a estudiar las cuestiones planteadas, por lo que empezará con las frecuencias y los abonos, pero con el objetivo claro de evitar cualquier tipo de brecha territorial, de género o demográfica.

“La secretaria de Estado tiene que pedir informes tras seis meses de acciones e incluso un expediente del Defensor del Pueblo. Esto es por la desidia y falta de transparencia de Renfe”, dice.

También tuvieron reuniones fructíferas con Gabriel Castañares, director general de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030 y Juan Ramón Crespo Aguilar, asesor del gabinete del Secretario de Estado para la Agenda 2030.

Por eso el colectivo acaba una semana intensa con una gran satisfacción, pues a los respaldos obtenidos en Galicia ahora se suman los de Madrid, siempre con un alto nivel de interlocución que muestra su buen trabajo.

La portavoz de la entidad explica que ya están puestas las bases de un cambio en el que el papel de Renfe será vital, a pesar de que hasta ahora -denuncia- no escuchaba a los usuarios.

El objetivo es claro: el ferrocarril en Galicia debe ser la mejor opción para viajar. Las infraestructuras están hechas y los usuarios y las usuarias están preparadas para subirse al tren. Ahora solo falta una cosa: que llegue a la estación, puntual, con más frecuencias y más barato.