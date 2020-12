El tufo de la guerra

Desde hace siglos la humanidad se ha planteado las siguientes preguntas: ¿se pueden evitar las guerras? ¿Es la guerra consustancial a la naturaleza humana? Y a esas preguntas se les han dado dos tipos de respuestas: la de los pacifistas, que creen que la guerra es una construcción cultural que podría llegar a erradicarse con medidas políticas, económicas y gracias a la educación de los ciudadanos; y la de aquellos que creen que la guerra es un mal inevitable, e incluso a veces un mal menor. No debemos confundir a quien así opina con los militaristas, que son aquellas personas que creen que los valores propios de la profesión militar deben ser los valores fundamentales de toda la sociedad.

La guerra es la organización social de la violencia para lograr un determinado fin. Y ese fin es siempre político, por eso uno de los grandes creadores del pensamiento estratégico, K. von Clausewitz, afirmó que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Como los protagonistas de la política son los estados, por eso el fin de la guerra es conseguir, ya sea mediante la violencia o la persuasión, establecer el dominio de unos pocos sobre la mayoría.

Como la guerra es la continuación de la política, y no un fin en sí misma, la guerra se hace para dejar de hacerla cuando se consigan la victoria y los objetivos deseados. En la visión de Clausewitz la guerra comienza cuando un estado traspasa o viola las fronteras de otro, iniciando así su invasión. La guerra es una sucesión de marchas, de movimientos y batallas que culmina con la batalla decisiva, que es aquella que pone fin a la capacidad operativa del ejército enemigo. Tras ellas se conquistaría la capital del país invadido y se organizaría el dominio de todo su territorio, para ejercerlo de un modo permanente, si eses país es anexionado, o transitorio.

Los ejércitos tienen que moverse, llevando armas, municiones, provisiones y pertrechos, a través de sus líneas de aprovisionamiento. Si maniobran con acierto y están bien equipados, organizados y poseen un mando competente podrán ganar las batallas, hasta llegar a la batalla decisiva. Pero luego se tendrán que plantear qué quieren hacer con el país ocupado. Tras la Segunda Guerra Mundial los aliados vieron que no se podía eliminar la administración civil y militar, y la organización económica y empresarial de la Alemania nazi ni del Japón imperial, pues de lo contrario se generaría un caos. Por esa razón formaron nuevos ejércitos con los restos de los ejércitos derrotados, o redujeron esos nuevos ejércitos a un nivel mínimo, como ocurrió en el caso del Japón. Lo que vino después fue la reorganización política, bajo otras coordenadas democráticas o comunistas. Unas coordenadas muy diferentes, pero que permitieron crear regímenes estables por muchos años y recuperar el desarrollo y bienestar en distintos grados.

Sin embargo hemos visto en los últimos años cómo se han producido sucesivas derrotas del ejército de los EE. UU.: en Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, y la desestabilización de casi todo el mundo islámico, debidas a la estrategia equivocada de los grandes militaristas civiles de ese país, que son quienes controlan la “casa de la guerra”, al Pentágono, e imponen sus ideas a los mandos militares.

La guerra de Corea acabó en tablas, porque la URSS y China impusieron la división del país ente un sur capitalista e industrializado y un norte autoritario que sobrevive como un fósil de las dictaduras comunistas del pasado, ante la amenaza de llevar al mundo a una guerra nuclear. En la guerra de Vietnam, por el contrario, el ejército de los EE. UU. fue derrotado sin paliativos, a pesar de disponer de mucho mejores armas, de una imponente red logística y de estar arropado por su paraguas nuclear, inútil ante una guerra en la selva.

Los norteamericanos perdieron la guerra porque no pudieron invadir, por razones estratégicas, Camboya, Vietnam del Norte y otros países del SE asiático. Pero es que además no la podían ganar porque les faltó el apoyo del pueblo vietnamita, que sufrió las consecuencias de operaciones militares en las que se utilizaron bombardeos no proporcionales al objetivo militar, se destruyó la jungla con napalm, y se consiguió crear cada vez más apoyos a un enemigo combatido con medios inadecuados. A lo que hay que unir la corrupción general del gobierno y el ejército sudvietnamitas, que hubiesen sido incapaces de gobernar el país en un escenario posbélico.

Se puede invadir un país, ganar la batalla decisiva y anular al ejército contrario. Pero de nada sirve si no se puede ocupar el territorio, controlarlo militar y policialmente y crear un gobierno propio, aunque sea un gobierno títere, que garantice los servicios de salud, educación y el bienestar de los ciudadanos. Si en vez de eso se decide dejar la mayor parte del territorio a su suerte, hacer que triunfe la miseria, administrada por un gobierno corrupto e ineficaz que solo crea una fachada política seudodemocrática, como ha ocurrido en Irak o Afganistán, entonces el caldo de cultivo del terrorismo estará servido.

Nacerá un terrorismo combatido con la ineficaz ayuda del gobierno corrupto impuesto “democráticamente” y de un ejército local, mal equipado y mal dirigido, y del que se desconfía, pensando que se pueda reorganizar contra el ejército de ocupación. Si a ello se añade una lucha contra la insurgencia que genere víctimas inocentes, a consecuencia del abuso de la superioridad militar de los ocupantes, entonces la situación se hará a la larga insostenible y los ocupantes acabarán por retirase sin reconocer su derrota, ni la ruina en sus cuentas públicas que para ellos supuso la ocupación.

Un compendio de todos estos errores y negligencias es el caso de Afganistán, un país situado en una estratégica encrucijada, entre Irán, Rusia, Pakistán y la India. Un país creado por el Imperio británico como estado tapón frente al Imperio zarista, armando para ello a uno de sus grupos, los pastunes sunitas, cuna de los talibanes, y a costa del genocidio del pueblo hazara, de lengua persa y religión chiita, que había sido el dominante en el país. Tras la independencia de la India, Afganistán fue un estado inestable, hasta que fue invadido por la URSS. Los soviéticos controlaron el país, mejoraron los servicios y la vida de la población, sobre todo las mujeres, creando un gobierno comunista títere.

Como impusieron un estado laico, los talibanes, armados y apoyados por los EE. UU., se alzaron contra ellos y consiguieron dominar el país. Cerraron universidades, prohibieron el acceso de las mujeres a la educación y la sanidad e instauraron la ley islámica, que castiga los delitos sexuales de las mujeres con la lapidación en público, por ejemplo. Tras los atentados del 11-S los EE. UU. decidieron invadir un país imposible de controlar por su orografía, complejidad étnica y falta de estructura administrativa, creyendo que allí estaba Bin Laden, al que no consiguieron capturar, pues las fronteras entre Afganistán y Pakistán casi no existen y los terroristas se mueven de un país a otro.

Solo llegaron a controlar sus propias bases y parte de las ciudades, pero no el mundo rural. El gobierno afgano estuvo corroído por la corrupción. Actualmente están en él todos los grupos tribales, bajo la autoridad pastún, incluso el viejo partido comunista. El ejército afgano colaboró a veces con los grupos islamistas, como por ejemplo en la batalla de Tora Bora, a la que aportó una infantería que combatía por el día y se iba a casa por la noche y que se pasó al otro bando, en el que estaban sus compañeros tribales.

Desde el 2005 la ocupación militar mejoró las condiciones de vida del país, sin duda alguna, pero no consiguió controlarlo, porque la corrupción política lo impidió. Así, se pudo ver cómo la victoria era imposible y se impondría la retirada, entregando de nuevo el país a los talibanes. Se fueron retirando tropas y se negoció la liberación de los talibanes, condenados por graves delitos, entre los EE. UU. y los propios talibanes, apoyados por el gobierno. La ira popular había aumentado, debido a los abusos en el combate antiterrorista. Australia reconoció en noviembre de 2020 que su ejército había cometido allí crímenes de guerra, que está juzgando.

Se abusó de la potencia de fuego, causando miles y miles de víctimas civiles, lo que favoreció el ascenso de un islamismo en el que los talibanes conviven con Al Qaeda, el Isis y sus restos y el “califato islámico” y la “república islámica” del futuro Afganistán. Desde 2015 más de 40.000 soldados regulares afganos han muerto en combate con los islamistas. La organización Save the Children informó en noviembre de 2020 que más de 26.000 niños han sido asesinados o mutilados desde el 2005. Este país corrupto, que poco a poco volverá al dominio talibán, recibirá en los próximos cinco años 12.000 millones de dólares como ayuda occidental.

Tras quince años de guerra, muertes, heridas y miseria, de la guerra de Afganistán no quedará nada de honor, ni gloria, ni de lucha por la justicia. Únicamente quedará el recuerdo del asqueroso tufo de una guerra llevada a cabo con muchos medios, grandísima torpeza y sin ningún propósito razonable. En ella la retirada no habrá sido muestra de prudencia, sino de negligencia en el cumplimiento del deber.