Embargos de Hacienda e Seguridad Social fan fuxir aos camioneiros

Santiago. As asociacións de transportistas esixen ás Administracións medidas urxentes para reverter a tendencia de escaseza crecente a curto prazo, evitando así riscos inminentes no desenvolvemento da cadea produtiva e na suministración de bens e produtos a nivel industrial e social. Nos últimos anos Facenda e a Seguridade Social establecen normativas que obrigan ás empresas transportistas a practicar embargos do 100 % do que os seus condutores asalariados perciben en concepto de dietas.

Nun comunicado remitido por Apetamcor, sinalan que “as dietas son un gasto realizado no desempeño da actividade profesional dos condutores, polo que ao ser de obrigado cumprimento que a empresa transportista aplique a retención íntegra destes conceptos, resulta un elemento desmotivador para seguir exercendo a súa profesión”.

En caso de que a empresa transportista non aplique os embargos das dietas nos seus asalariados, converteráse ela en debedora, “sendo considerada responsable solidaria do abono da débeda conforme ó artigo 42.2 da Lei 58/2003 Xeral Tributaria”, avisan.

Ao ter que pagar cos seus propios recursos os gastos procedentes da súa actividade laboral, os condutores non atopan viabilidade económica na profesión nin a ven atractiva, véndose en moitos casos obrigados a abandonar os seus postos de traballo.

Diferentes estudos realizados sobre a situación do emprego no noso país, sitúan a porcentaxe de empresas do sector do transporte con dificultades para cubrir os seus postos en máis do 20 %, estimándose en máis de 15.000 as ofertas de emprego que quedarían vacantes pola falta de candidatos dispoñibles. Só en Galicia, onde actualmente hai máis de 30.000 camioneiros en activo, estímase que serían precisos ao redor de 2.000 profesionais máis para cubrir as necesidades do sector. Sinalan que esta problemática se acentuará na próxima década dada a idade media dos profesionais actuais.

O Ministerio da Seguridade Social sinalou recentemente que “as dietas constitúen dereitos de crédito que ostenta o traballador fronte ó empresario, ás que procede a dilixencia de embargo de créditos e dereitos, sen que lles resulten de aplicación os límites de inembargabilidade ó non ter a condición de salario”.

O Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) pediu reconsiderar estas restriccións por abusivas, sen éxito a pesar de ter xurisprudencia favorable. J. C.