Empeora el tiempo este fin de semana al paso de un frente con lluvias

A Coruña. Con un descenso notable de las temperaturas máximas en el este de Galicia este viernes, el fin de semana será pasado por agua, en especial el sábado en el norte de la Comunidad Autónoma. Ello obedece al paso previsto de un frente débil que rozará el país, aunque el lunes, el mes de agosto se despedirá recuperando el buen tiempo.

No obstante, hoy las temperaturas serán bajas para esta época del año. Las máximas irán de los 24 grados en la caldera de Ourense a los 17 en A Terra Chá lucense. En las principales ciudades se marcarán de 19 a 21 grados, según el pronóstico de la Aemet.

Así se espera un día nuboso tendiendo a intervalos nubosos en el sur a partir del mediodía. Habrá lluvias débiles y chubascos, menos probables y frecuentes hacia el sureste. Y en las temperaturas en descenso, también se notará la caída de las mínimas al final del día. Los vientos predominarán del oeste y noroeste, de norte y noroeste en la costa al sur de Fisterra. Serán flojos en el interior y más intensos en el litoral.

TORMENTAS DE VERANO. Para el sábado existe un 70% de posibilidades de que se produzcan tormentas puntuales en el territorio gallego. El mercurio se mantendrá entre los 24 y 18 grados de máxima, unos 22 en el litoral, y los 8 y 16 de mínima, similares al día anterior, aunque puede bajar algo más en las comarcas más montañosas.

Será un día con intervalos nubosos, salvo en el litoral de la provincia de Pontevedra. Las lluvias y los chubascos seguirán en la mitad norte, siendo más frecuentes en el extremo norte, y sin descartarlas en el resto. El viento, de componente norte, será flojo en el interior aunque tendrá intervalos más intensos durante las horas centrales.

En el domingo está previsto que se inicie una mejoría. Las temperaturas máximas oscilarán entre 26 y 19 grados, y las mínimas de 6 a 15, pero habrá grandes diferencias de la noche al día, de hasta 14 grados en el mercurio.

Este día será nuboso en el extremo norte, poco nuboso o despejado en el tercio sur e intervalos nuboso en el resto. Aún caerán lluvias débiles por la mañana en el tercio norte. El viento, que procederá del norte y nordeste será flojo en el interior y en A Mariña, y girará a este y nordeste al final de la jornada, con lo que llegará una estabilidad.

No obstante para el lunes se pronostican intervalos de nubes altas, aumentando al final del día a nuboso por el noroeste, donde no se descartan alguna lluvia. Las temperaturas mínimas serán en descenso con 6 ó 7 grados en gran parte del interior, mientras que las máximas ascenderán, superando los 20 grados y llegando a los 30 en Ourense. El viento será flojo ese día. a.m.