Ence renova o seu Plan de Igualdade tendo mulleres novas tituladas

Pontevedra. Ence renovou os seus obxectivos de igualdade para o período 2021-2023, nos que se recollen dez medidas que gardan relación directa co compromiso da empresa coas persoas e que se desenvolverán ao longo do próximos tres anos.

A compañía pechou o exercicio 2019 cunha brecha salarial cero entre os homes e as mulleres que compoñen o seu persoal. Este rexistro, calculado segundo a metodoloxía do Club de Excelencia en Sustentabilidade en colaboración co Ministerio de Traballo, supuxo todo un fito para unha compañía industrial.

A través do novo Plan, a compañía comprométese a asegurar a equidade interna en postos equivalentes entre sexos e aumentar a representación feminina. Ao longo do ano 2020 a compañía mantivo o 53% de representación da muller entre os traballadores de 30 anos ou menos con titulación universitaria. No 2015 a cifra se situaba nun 32%. ecg