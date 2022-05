Endesa contrata para sus parques eólicos a una empresa de As Somozas

As Pontes. Endesa ha contratado a Huso 29 Renovables, empresa de la comarca de As Pontes que tiene sede en el municipio coruñés de As Somozas, el mantenimiento preventivo de 464 aerogeneradores de sus parques eólicos de Galicia.

Con este encargo, Huso 29 Renovables logra su mayor contrato de este tipo desde su fundación en 2005, en unas tareas de mantenimiento que realizará durante tres años.

A través de su división de renovables, Enel Green Power España, Endesa gestiona en Galicia 565 megavatios (MW) eólicos, que se encuentran instalados en diversos puntos de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra. Con la producción de estos parques, España evita la importación anual de 185 millones de metros cúbicos de gas natural.

Huso 29 Renovables se ocupará, durante tres años, de 464 aerogeneradores, de diferentes tecnólogos, que suman una potencia instalada de 265,89 megavatios. Para esa tarea movilizará a decenas de trabajadores.

“En igualdad de condiciones, Endesa da preferencia a las empresas locales para favorecer el desarrollo de la comarca de As Pontes, con el fin de que la transición energética beneficie a la zona donde está en proceso de cierre la central térmica de carbón y donde se promueven nuevas plantas eólicas”, explicó ayer la compañía, que anticipa además “grandes inversiones” en la zona de As Pontes en el proceso de transición energética. redacción.