Enfado ante o estado das augas do río Eume

Colectivos ecoloxistas como Adega, Verdegaia ou Terra denuncian o mal estado nestes días do río Eume. A través dunha serie de fotografías, inciden en que “o baixo nivel das augas amosa lamas e refugallos mineiros con alto potencial contaminante”. Segundo Adega, son resultado “das verteduras da mina e dos arrastres e escorrentías arredor do enorme oco mineiro das Pontes”.

A situación xa se pode comprobar nas Fragas do Eume, onde o río baixa de cor marrón. E espertou a preocupación de administracións como o concello de Cabanas. O tenente de alcalde e o concelleiro de Medio Ambiente comunica que “tras verificar que as autoridades competentes xa foron notificadas estamos a facer desde a área de Medio Ambiente o seguemento da situación”. Deste xeito, Iago Varela informa que comprobará a evolución nos próximos días.

Este municipio eumés tamén reclama unha investigación de administracións superiores, en alusión á Xunta de Galicia. “Agardamos que as administracións implicadas poidan aclarar a situación na que se atopa o río nun prazo prudencial”, indica o tenente de alcalde. E de paso advirte que este concello esixirá “unha investigación a fondo que aclare o que está a suceder no río e permita depurar as posibles responsabilidades” ante o acontecido.