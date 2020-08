Enfado no Grove pola paupérrima situación do seu centro de saúde

O malestar dos veciños do Grove coa situación do seu centro de saúde non é unha novidade, pois ao longo dos últimos anos concentracións e manifestacións téñense sucedido na vila meca, na busca dunha mellora das condicións do seu centro de saúde, que á vista dos feitos non teñen surtido efecto.

As dependencias sanitarias espertaban onte cun cartaz pendurado na súa porta que anunciaba a presenza dun só médico nas instalacións, polo que se vían obrigados a atender só urxencias, nunha vila enormemente turística como O Grove, que dobra a súa poboación durante os meses estivais, ata chegar arredor das 25.000 persoas.

O problema radica na non substitución das baixas médicas dos facultativos por parte do Sergas e que provoca que tanto os veciños como os visitantes se queden sen atención regular: orixinando graves perxuízos á hora de facer recetas de medicamentos ou para demandar unha cita.

Non son só os veciños e visitantes as vítimas desta situación, senón tamén os profesionais que se ven sometidos a unha maior presión e á necesidade de dobrar a súa carga de traballo. De modo que a media diaria de pacientes habitual de cada médico é de 40 e estes días está entre 70 e 90.

O propio alcalde, José Cacabelos, amosaba o seu enfado en declaracións a Todogrove, xa que a Xunta tiña prometido medidas para rematar con esta situación “e vemos que non chegan, senón que isto empeora”, declarou.

Ata a vila do Salnés, desprazouse tamén na mañá de onte a deputada autonómica do BNG, Montse Prado, para mostrar o seu apoio aos veciños e a súa repulsa ante esta situación. Redacción