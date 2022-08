Entra en vigor desde el día 1 la Ley del ciclo integral del agua

La Ley del ciclo integral del agua entrará en vigor el próximo 1 de septiembre después de publicarse este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El objetivo de esta nueva norma es “ayudar a los ayuntamientos a gestionar el servicio de forma ordenada y planificada”.

Según destaca la Xunta, con esta nueva ley se pondrá a disposición de los municipios instrumentos para profesionalizar los servicios, de forma que los técnicos municipales contarán con programas de formación periódica y directrices que les servirán de guía. Además, las localidades que lo deseen, podrán ceder la gestión de las infraestructuras hidráulicas a la Xunta.

Asimismo, asegura que “contribuirá a evitar la llegada de aguas blancas a las depuradoras, que funcionen mal o que haya fugas en las redes municipales” que, señalab, “en algunos ayuntamientos alcanzan el 80%”.

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico explica que la normativa supondrá aplicar unas tarifas “transparentes y homogéneas” en toda Galicia, que “respetan la autonomía municipal y no suponen incremento de tarifas ni imposición de ningún tipo”.

De este modo, se establece un marco normativo para “blindar la calidad en los servicios, la eficiencia en la explotación de las infraestructuras hidráulicas y la viabilidad económica de los sistemas”, que marcará “un antes y un después” en la calidad de los servicios del agua a los ciudadanos y en el cuidado de las rías y de los ríos.

El pleno de la Cámara gallega aprobó el pasado 28 de junio esta ley, el primer texto legal al que se da luz verde de forma definitiva con Alfonso Rueda como presidente. La norma salió adelante con el rechazo de BNG y PSdeG por considerarla una “subida de impuestos”. El PP defendió que no supondrá un alza de impuestos, sino una reordenación de los existentes. “Si alguno escucha a algún grupo hablar de sablazo, pensará que la gente en Galicia no paga por el agua, y esto no es verdad”, sostuvo el diputado popular José Manuel Rey.