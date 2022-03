Entregados na USC os galardóns Paz Andrade

Economía. O estudo da percepción que os residentes dos concellos galegos teñen do Camiño de Santiago, así como a análise da eficiencia dos Centros Especiais de Emprego en Galicia conforman as dúas investigacións galardoadas na oitava edición do Premio de Investigación en Economía de Galicia Valentín Paz Andrade que outorgan o Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) da USC e o Consello Económico e Social de Galicia (CES). A primeira das investigacións é obra de Melchor Fernández Fernández, Diana Fernández Méndez e Dolores Riveiro García, mentres que da segunda, na modalidade de teses doutorais, é autor Juan Torrelles Manent. O acto de entrega, que tivo lugar este mércores 2 no Colexio San Xerome, estivo presidido polo reitor Antonio López e contou coa presenza da directora do Idega, María Dolores Riveiro García; e do presidente do CES, Agustín Hernández. redac.