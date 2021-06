“Es difícil de explicar que en un país con un 16 % de paro cueste hallar trabajadores”

¿Cómo valora la actual situación del empleo en la construcción gallega?

La realidad es que en estos momentos el sector de la construcción no está creando más puestos de trabajo porque no hay gente. Falta mano de obra cualificada. Con el tema del COVID-19 parece que la obra nueva se paró un pelín y está volviendo a reactivarse, y que va a ir bien. Siempre baja porque la gente tiene miedo y depende mucho de como vaya la economía y el paro.

¿Cree que irá a más?

Tanto la obra pública como la reforma y la rehabilitación van a tener un auge los próximos dos años.

¿Cuesta captar a los jóvenes?

En la entrada los oficios hay una crisis vocacional. La formación profesional crece en los módulos de ciclos superiores, pero los de oficios se mantienen o bajan. Y no solo albañiles, que igual no salen ni 20 al año en toda Galicia, tampoco hay electricistas, fontaneros o carpinteros.

¿Se nos van fuera?

En Alemania te piden trabajadores cualificados o jóvenes. A la Fundación Laboral de la Construcción nos llegan solicitudes de los Lander alemanes para chavales que se quieran ir a formar allí como albañiles. No los mandamos porque no hay. Pero existe esa opción.

¿Por qué tanta urgencia ahora en denunciar esta problemática?

Si al final vienen europeos de recuperación, sus líneas fundamentales van a requerir, en mayor o menor medida, de la construcción: la rehabilitación, energías renovables y alternativas, medio ambiente y ciclo del agua, e incluso la línea TIC que engloba al 5G, la movilidad eficiente... todas ellas van a necesitar obras, trabajadores de la construcción. A ver quién las hace.

¿No afectará el fin de las grandes obras al empleo, como el AVE?

Aunque en volumen de construcción bajemos, en millones de euros de actividad, con la finalización del AVE o de la autovía Santiago-Lugo, el relevo en reforma, rehabilitación y las citadas con fondos europeos son mucho más intensivas en mano de obra que una carretera una vía férrea. Un millón de euros en una carretera equivale a metros, pero imagina la cantidad de obras rehabilitación que se hacen con esa cuantía.

¿Por qué no se anima toda ese gente que busca empleo?

Es difícil de explicar que en un país con un 16 % de paro cueste hallar trabajadores.

¿Será cuestión de salarios?

En los años 2007 y 2008 todo el mundo ganaba salarios superiores a los que marcaba el convenio. Ahora mismo no es así, aunque los convenios son de los más altos junto con los del metal. Los costes laborales en el sur o en Madrid están subiendo de forma exponencial y eso va a llegar a Galicia. Porque si los salarios suben en Madrid y aquí no acabarán yéndose allí a trabajar.

¿Entonces es porque es duro?

La construcción tiene su punto de dureza si, con trabajos en el exterior, con las inclemencias del tiempo en altura, físico en algunas cuestiones, pero ha evolucionado mucho, todo está mecanizado, las condiciones son otras... Debemos dignificar estas profesiones y que la gente lo vea, por qué siguen existiendo prejuicios.

¿Cómo poner en valor al sector?

Promoviendo un cambio en el paradigma social. La gente debe darse cuenta de que se necesitan programadores informáticos, médicos, investigadores... Pero también se necesitan albañiles, electricistas, carpinteros, fontaneros... Cada uno quién es buscar su felicidad y su proyecto vital, pero como sociedad tenemos que explicarle a la gente que no descarten estos oficios, porque con ellos se pueden ganar muy bien la vida, en muchos casos muy por encima qué en trabajos por ejemplo administrativos. Hay que cambiar el modelo productivo, por supuesto, yo no critico que vayamos a un modelo con nuevas tecnologías, con más valor añadido. Pero no debemos olvidar que el 25 el 30 % de nuestra actividad, aquí, en Alemania, en Inglaterra o en Francia tiene que ver con el trabajo tradicional.

¿Y qué más?

Además de trabajar en mejorar la imagen habrá que hacerlo en la política migratoria, ordenada y con líneas de financiación para formar a esta gente que venga. Porque cubrir la demanda que va a haber en los oficios los nacidos en España va a ser casi imposible.

¿De quién deberíamos aprender?

Tú vas a Alemania y allí los oficios están dignificados. El 50 % de los que llevan ingenierías superiores pasan por una FP de un oficio. O a Suiza, país con el que tenemos convenios de colaboración, y los gremios de oficios tienen un peso y una consideración enorme. Allí se valora la práctica, el oficio, el conocimiento, la experiencia... Eso es lo primero que tenemos que hacer en España.

¿Habría que certificarlo?

Desde el sector también nos planteamos cómo venderlo bien. Estamos trabajando en un sello de buenas prácticas qué certifique el buen hacer del sector en Galicia.

¿Y qué me dice de Constrúate?

Es un proyecto en el que en un mes, trabajando a través de las redes sociales, hemos conseguido que más de un centenar de jóvenes se interesasen por trabajar en el sector. Tenemos ahora mismo a más de treinta que ya están con un contrato de formación y aprendizaje en empresas. Cómo pasa en Alemania, durante un año cuatro días en la obra y uno en el centro de formación. Queremos seguir potenciando esto, es el futuro. Es la figura del aprendiz de obra modernizado. Los conocimientos prácticos adquieren en la obra, los fundamentos y conocimientos técnicos centro de formación. Y en dos años la idea es tener oficiales de Primera.

¿Se acabaron los abusos?

La época en que yo me cojo un chavalito, le pago de aquella manera y lo tengo aquí de peón, se ha terminado. Ni la ley te lo permite, ni los jóvenes están dispuestos, ni tan siquiera la estructura productiva. La mala imagen del sector impuso aquello para la construcción vale cualquiera valen todos.

¿Y que ocurre con la incorporación de las mujeres?

La mujer como en otros sectores empezó presente primero en el ámbito administrativo, luego a nivel de staf técnico. Cada vez es más normal verlas en la obra controlando, a arquitectas, aparejadoras o ingenieras de Caminos... Ahí está normalizada su presencia. A nivel de operario, no. Estamos trabajando en campañas y queremos potenciarlas dentro del sello de calidad que preparamos, que las empresas hagan discriminación positiva. Buscamos romper el tabú, similar a lo qué pasó hace 15 años con los conductores. Antes eran todos hombres, ahora es normal ver a mujeres conduciendo autobuses, furgonetas o camiones.

¿Cree que se conseguirá?

El objetivo tiene que ser que vayas a una obra y no te resulte raro ver a una mujer. Se necesitan. Si hay mujeres en paro y empresas que necesitan mano de obra, es beneficioso para todos y es de justicia social. Es una cuestión moral, económica y práctica. La mujer no puede tener nichos a los que no pueda acceder. El sector de la construcción no puede volver la espalda al 50 % de la población activa. Creo que es un tema mental que nos cuesta superar, a los hombres, a las mujeres y algunas empresas. Debemos seguir trabajando todos y yo, que soy optimista, creo que esto es como un dique que en el momento en que se rompa desbordará y ya no habrá vuelta atrás.

Las verdad es que aquí nos queda mucho por andar...

Tampoco te creas que es un problema sólo de Galicia o España. La representación de la mujer en el sector de la construcción es mínimo en todos los países de Europa, incluso en los nórdicos, dónde parece que voy por delante de nosotros.

¿Marca en algo lo físico que pueda ser la labor?

Además en un noventa y pico por ciento de los trabajos que se realizan en la actualidad no hay condicionantes físicos. Yo soy de Monterroso, un pueblo de Lugo, y en la Galicia del matriarcado las mujeres han trabajado toda la vida en el campo. El duro trabajo que se hacía en él quedaba para las mujeres, mientras el hombre iba fuera. O el trabajo en los cuidados, conserveras o limpieza. Trabajos todos muy duros y exigentes en los que la mujer es mayoría. Hoy por hoy poner ladrillo, alicatar, pintar o pasar cable es más destreza que fuerza física. Además en nuestra actividad, por seguridad laboral, las grandes cargas están prohibidas para evitar patologías.