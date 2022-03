España, de ‘gira energética’ por Bruselas, con las CCAA críticas

España continúa con su “gira” por el Viejo Continente --luego de su visita el pasado viernes a Roma-- y este lunes viajó hasta Bruselas, con el objetivo de promover su posición de cara al Consejo Europeo en materia energética. Con Pedro Sánchez como líder de dicha cruzada --mediante la cual ya ha conseguido el apoyo de Francia, coincidiendo también con Bélgica--, mientras el presidente del Gobierno central se encuentra fuera del país la situación se torna cada vez más tensa... Y es que las comunidades autónomas (CCAA), especialmente las gestionadas por los populares, mantienen su presión a fin de que los impuestos bajen ante un posible colapso por el paro del transporte.

En esta sentido, el mandatario español recibió el apoyo del presidente galo, Emmanuel Macron, en su viaje para defender el desacoplamiento del precio de la electricidad respecto de los del gas, y puso presión a la Comisión Europea (CE), que debe presentar propuestas en la cumbre europea del jueves y viernes.

“Esperamos que pueda encontrar una respuesta equilibrada que nos permita a todos los países poder responder en función de cuál sea la gravedad en uno o en otro aspecto a este reto, a este desafío formidable que nos está planteando desde el punto de vista energético la guerra en Ucrania”, dijo Sánchez sobre Bruselas. Poco después también se reunió con el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, y ambos coincidieron en que los precios de la energía y el mercado actual “no reflejan la realidad” y que por tanto hay que tomar medidas a escala europea para “limitar” el alza de costes.

LAS AUTONOMÍAS EXPANDEN SUS QUEJAS. Mientras la “gira energética” del socialista continúa por Europa, las críticas siguen abriéndose paso en las comunidades autónomas, especialmente aquellas que lidera el Partido Popular (PP), y como no iba a ser de otra forma Galicia, presidida por Alberto Núñez Feijóo, candidato a tomar las riendas de su partido en un futuro no muy lejano. Desde el territorio gallego, el de Os Peares tildó al Ejecutivo estatal de “autista” ante las protestas en la calle de transportistas y otros sectores afectados por la subida de los carburantes y le acusó de empeñarse “en buscar culpables y no soluciones”.

“Veo un colapso generalizado en el Gobierno, una falta de reflejos muy peligrosa”, remarcó, aludiendo a un sector agroganadero y pesquero “paralizado”. A ello, sumó los “problemas de suministro”.

En Madrid, las quejas también fueron duras. Al respecto, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, instó al Ejecutivo estatal a “dimitir en bloque” porque están destrozando “todo lo español” y porque “van de polémica en polémica”.

Por su parte, el presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, alertó de que la inflación “desbocada” y el precio de la energía “ponen en riesgo ya no solo la competitividad de las empresas sino la propia viabilidad de muchos sectores y de muchas empresas”. Ante ello, insistió en que “la situación actual requiere la inmediata toma de decisiones, sin dilaciones, porque la situación es crítica y no es posible seguir esperando más”.

Desde Andalucía, el presidente Juanma Moreno urgió este lunes al Gobierno central a sentarse con “todos” los actores implicados en el paro en el sector de transportes, que suma una semana, y llegar a un acuerdo ya. “Que no se levanten hasta que se llegue a un acuerdo”, manifestó, dejando claro que “no podemos seguir así” con “problemas de suministro como está habiendo en los supermercados”.

En el polo opuesto se situaron declaraciones como las de Abel Caballero, alcalde de Vigo, en calidad de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (la FEMP). Si bien subrayó la “urgencia” de reducir los precios de la energía, abogó por deslifar la electricidad del gas a la hora de fijar las tarifas, como plantea el Ejecutivo estatal, y defendió que las medidas que se adopten han de ser decisiones asumidas desde Europa.

Menos vinculada a la postura del socialista fue la de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que apostó ayer por tomar “medidas con prontitud, con urgencia y con rapidez”. “El Gobierno tiene que escuchar y la situación es grave y hay causas que motivan que las personas estén pidiendo que tomemos medidas”, remarcó la ministra, preguntada por el paro de los transportistas.

A NIVEL GALLEGO: PPDEG PEDIRÁ REBAJAR EL COMBUSTIBLE Y MEDIDAS PARA AUTÓNOMOS Y BNG IMPULSA UNA PROTESTA. En la escena gallega el PPdeG defenderá en el pleno del Parlamento de hoy dos iniciativas para que el Ejecutivo estatal actúe sobre dos sectores clave sobre los que “llega tarde”; una rebaja de la fiscalidad de los hidrocarburos y la energía y la suspensión de “la subida prevista en la cotización” de los autónomos. Desde la Xunta, el vicepresidente segundo, Francisco Conde, se mostró “perplejo” ante lo que calificó como “inacción del Gobierno” mientras el portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, criticó que el Ejecutivo estatal siga “ausente”.

Paralelamente, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presentó ayer una campaña de movilizaciones para reclamar soluciones a la crisis de precios, que finalizará con una manifestación el próximo 3 de abril en Santiago.

Mientras tanto, cuestionado sobre la crisis del transporte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, sostuvo que el Ejecutivo estatal está actuando para poder dar una respuesta “seria, sosegada, coherente” y “consensuada” a los sectores implicados.