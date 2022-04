“Esta generación vivirá mejor que sus padres, tenemos más medios”

Uno de los grandes problemas actuales, quizás el principal, para los jóvenes gallegos derivan de las múltiples dificultades para acceder al mercado laboral. Según los datos del ultimo trimestre de 2021, el número de jóvenes en paro en Galicia era de 18.800, esta cifra supone una variación de 4.800 personas, un 34,29% en comparación con el trimestre anterior . A pesar deestas cifras, el presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Galicia, Adrián Pardo, visualiza con cierto optimismo el futuro de la juventud gallega señalando que “hoy en día tienen acceso a muchos más medios y herramientas que otras generaciones que les han precedido”, y por eso su futuro no es tan “cenizo” como otros partidos intentan vender en las sesiones parlamentarias.

¿Cómo describirías la situación actual del mercado laboral juvenil?

Estamos viviendo una situación difícil, nuestra generación se esta enfrentado a dos crisis, una de ellas fue la de 2008 de la que acabamos de salir en 2016 y ahora nos encontramos con una crisis pandémica que estamos superando también poco a poco. Es cierto que aquí en Galicia los datos son mejores que los de la media española, somos la sexta comunidad autónoma con menos tasa de paro juvenil, hay once comunidades con más jóvenes desempleados que Galicia. En esto influyen las políticas que se están tomando aquí , las cuales están destinadas a que nuestra incorporación en el mercado laboral sea cada vez más efectiva.

¿Cuál consideras que es la mayor preocupación de los jóvenes respecto a su futuro?

La principal preocupación de nuestra generación es encontrar un trabajo, poder acceder al mercado laboral por primera vez. Esto es lo que nos va a dar la libertad para poder tener una vivienda y una vida con normalidad y más independiente . Es algo en lo que la Xunta está trabajando. Hace poco anunciaron desde la ConsellerÍa de Emprego e Igualdade el Plan Emprega-Xuventude donde uno de los puntos se centra en la primera experiencia profesional de la gente joven.

¿Cuáles son los principales riesgos asociados al desempleo? ¿Qué impacto a nivel social?

El paro juvenil tiene mucha relación con nuestro estado anímico, imaginemos alguien que acaba la carrera, que ve con dificultad el acceso al mercado laboral y cree que le puede costar insertarse, en definitiva, esa primera experiencia que a veces cuesta o son trabajos que se encuentran y no están relacionados con lo estudiado , eso sin duda provoca a esa persona unos problemas a nivel anímico que considero que pueden llegar a ser el impacto más importante del desempleo juvenil.

¿Consideras que se está perdiendo la esperanza por parte de la población joven de vivir mejor que sus padres?

Esto es un mantra que muchas veces nos intentan vender determinados partidos que juegan con la desesperación para conseguir votos. Evidentemente creo que vamos a ser una generación que va a vivir mejor que nuestros padres, tenemos muchos más medios, tenemos acceso a determinadas cuestiones con más facilidad que ellos, hoy en día con un movil lo tienes todo, en el sentido de acceso a la información y muchas cosas que antes serían impensables. ¿Qué es lo que pasa? Claro, conforme a cómo va cambiando la sociedad, las prioridades también varían, es cierto que antes probablemente el acceso a un primer empleo era mucho más sencillo pero tampoco había los trabajos que hay ahora. Actualmente hay trabajos más cualificados y somos una generación donde hay más gente que tiene un título universitario o de FP dual que también aspira a otras cosas. No me gusta lo que hacen estos partidos, por ejemplo el BNG, lo vemos aquí en el parlamento, que juegan con la desesperación diciendo que somos una sociedad gris y ceniza, que los jóvenes vamos a vivir peor que nuetros padres, eso es una mentira que tratan de vender que hay que romper. Somos una generación que tiene muchas más posibilidades, por suerte, que la que tuvieron otrasque nos precedieron.

En España la media de edad para indepedinzarse se encuentra en los 29 años ¿Es la precariedad juvenil un freno a la emancipación?

En esto influye el mercado laboral, alguien que consigue un trabajo estable y de calidad pronto tiene más facil emanciparse, que es el segundo mayor problema que tiene nuestra generación. Por eso muchas veces, para lograr que esta edad media baje, influye tener un mercado laboral flexible y donde sea fácil de acceder para la primera experiencia. Con respecto a esto hay medidas por parte de la Xunta para que la gente joven tenga más fácil el acceso a abandonar el hogar familiar.

¿A dónde debe dirigir el gobierno central las políticas públicas asociadas al mercado laboral juvenil?

El gobierno central anunció una ayuda de 250 euros que la publicitaron pero aun no la están aplicando. La gente joven, si no puede salir de casa e independizarse es porque no tiene un trabajo estable, somos el país de la zona euro con el paro juvenil más alto, eso influye de forma directa en la salida del hogar familiar, por eso es importante crear las condiciones necesarias a nivel laboral para que la gente joven pueda acceder a su primer trabajo y que sea un empleo con buenas condiciones para poder independizarse y adquirir una vivienda por sí solos.

En Galicia, los menores de 25 años terminaron el 2021 con una tasa de paro del 35%, 5 decimas superior a la media española. ¿Mejorará la situación a lo largo de este 2022?

Hay que tener en cuenta que lo cierto es que acabamos de vivir una pandemia que ha distorsionado mucho el mercado laboral, Galicia tenía unos datos muy buenos al empezar la pandemia que se vieron ralentizados durante el período COVID pero ahora estamos recuperando la normalidad. El desempleo juvenil va a ser cada vez menor, ya tiene una incidencia muy inferior a la media española, esto por ejemplo durante el periodo del bipartito no era así, en esa época la tasa era mucho mayor que la nacional y se fue revirtiendo con el paso de los años, y luego , que ya se están tomando medidas orientadas a esa primera incorporación de la gente joven.

¿Cuáles serán esas medidas que tomará la Xunta de Galicia para cambiar esta situación?

Una de las medidas más destacadas es el Plan-Emprega Xuventude que representa una inversión directa de una totalidad de hasta 52 millones de euros que se puede dividir en tres programas y está orientada a que la gente joven podamos acceder por primera vez al mercado laboral siendo una incorporación buena que nos permita ganar vivir adecuadamente y poder independizarnos, en definitiva, tener una calidad de vida que sin un empleo en condiciones no se podría obtener. Por otro lado, Galicia está apostando por un sistema de calidad con tasas universitarias bajas y una FP dual que va a fomentar la empleabilidad entre la gente joven y eso se traducirá en que nuestra tasa de paro sea en un futuro mas baja, ya que está direcamente relacionado .