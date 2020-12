“Esta Navidad poder vender el marisco capturado supone mayor reto que el furtivismo”

El principal problema se traslada entonces en que si no hay consumo de marisco, tampoco hay demanda, y por lo tanto, la oferta se ve obligada a bajar de precio. Ahora mismo, con los restaurantes cerrados, pese a que la gente continúa consumiendo pescado y marisco en sus casas, se deja sentir la crisis económica derivada del COVID. Pues los principales clientes de cofradías y lonjas continúan siendo los servicios de restauración y no los compradores individuales.

Además, esta situación se agrava en el caso de los pescados y mariscos de mayor calidad y más alto precio. “Cuánta más calidad, no sé por qué, pero la gente tiende a comerla en el restaurante: yo cuando quiero un buen rodaballo o lenguado voy al restaurante porque es donde mejor me lo pueden preparar, no me lo como en casa”, asegura Daniel Formoso. Lo mismo sucede con el marisco: “de momento la centolla, que es en la temporada que estamos ahora, no bajó, y desde el primer momento fue subiendo su precio, empezando el primer día en un valor de 6/7 euros el kilo y estando ahora ya en 16/18”. “Vamos aguantando, a ver”, indica.

LOS FURTIVOS SIGUEN ACTIVOS PESE A LAS RESTRICCIONES. “Por ahora se está manteniendo el mismo furtivismo que el año pasado”, asegura Daniel Formoso Moledo, el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de A Coruña. “El furtivo no para”, reitera José Antonio Pérez. Y, pese a que ellos sí se vieron obligados a para su actividad por las restricciones, “al furtivo todo le vale”. Así que, ni toque de queda ni prohibición de acudir a las playas, “estamos en la misma situación que antes”, afirma el Presidente de la Confederación Galega de Confradías.

Además, “al estar la hostelería como está, no habrá unos precios muy desorbitados del marisco, serán más bien bajos”. “Vamos aguantando como podemos, pese a que ya sabemos que no está siendo una buena campaña ni un buen año, pero por lo menos la gente, los profesionales podrán sacarse un sueldo digno para llevarse para casa”.

los FURTIVOs del verano se han desplazado ESTE AÑO A NAVIDAD. Casi por tradición, la época favorita de actuación para los furtivos siempre fue el verano. En opinión de Daniel Formoso, “les resulta más fácil actuar en esas fechas, porque es cuando hay más marisco en las playas, el agua está más caliente y los mercados, al estar cerrados, se encuentran desabastecidos”.

Sin embargo, actualmente “la mayoría de los bancos marisqueros (como los de almejas y berberechos, en los que más furtivos hay), ya han pasado la campaña y ya no queda marisco en las playas”. Ahora también solía reducirse la actividad porque “el mercado ya está abastecido, ya hay marisco en las tiendas”.

Y, pese a que el presidente de la Federación de Cofradías de A Coruña asegura que “este verano ha habido tanto furtivismo como otros años en nuestra zona”, José Antonio Pérez afirma que “ahora que llegan las Navidades, se está produciendo un repunte mucho peor, porque el marisco vale mucho más en el mercado y eso hace que los furtivos vengan en más número”.

BANDAS ORGANIZADAS sobre LAS que LA LEY NO PUEDE ACTUAR. “Hay en cada zona gente que ya está más o menos localizada y que forma parte del furtivismo organizado”, explica Daniel Formoso. De hecho, es habitual que la Guardia Civil y la Policía dé con ellos, los localice y los lleve a juicio por el delito cometido contra el medio marítimo, pero “la mayoría de ellos son insolventes, por lo que tampoco se les puede hacer nada”.

Insolventes hasta el punto de que “si tienen una casa, la tienen a nombre de otros; si tienen un coche igual”, afirma Daniel. Así que, aunque vayan ante el juez, “si nada tienen, nada pueden pagar”. Por ello, “pese a que se le toman los datos y quedan fichados, como son insolventes, sanción tras sanción, no les pasa nada”, incide José Antonio Pérez.

Por otra parte, “tampoco es tan fácil cogerlos, porque aunque sepamos que son ellos, y los tengamos ya identificados y los reconozcamos cuando los vemos, tienes que cogerlos realmente con el marisco, con las manos en la masa”.

No se trata de una tarea sencilla, ya que, según Daniel Formoso, “están muy bien organizados, incluso mejor que nosotros, y unos esperan, otros cogen, otros avisan...”. “Normalmente, son más ellos a vigilar de lo que somos las propias cofradías”, incide, añadiendo que, por este motivo, “lo tenemos bastante complicado”.

LAS COFRADÍAS ACTÚAN COMO VIGILANTES. “Cada cofradía, en la zona que tiene asignada, trata de tener a sus propios vigilantes, para que en el momento en que se presentan los furtivos, tratar de pararlos desde un principio, porque sino después ya se les hace muy atractivo”, explica Daniel Formoso.

También agradecen la labor de Inspección Pesquera que, cuando les llaman, siempre acuden al lugar, pese a que les resulta imposible estar en todas partes. Incluso, a veces, la propia Consellería de Pesca les ayuda a pagar a vigilantes.

NO SOLO ES UN PROBLEMA ECONÓMICO, TAMBIÉN SANITARIO. El furtivismo causa grandes pérdidas a los profesionales del sector de la pesca, pero, incluso para ellos, por encima de lo económico se encuentra la salud de los consumidores. “Se trata de un problema gravísimo, porque a veces hay toxina en determinadas zonas y los furtivos van a coger marisco a ellas igual, no les supone un impedimento”, indica. Entonces, “si quien les compra no lo sabe, sí se genera un gran problema, y cualquier día esto derivará en una gran alerta sanitaria de la que nos acordaremos todos”, incide Daniel Formoso.

En este sentido, el presidente de la Federación de Cofradías de A Coruña asegura que “la mayoría de los furtivos se pillan precisamente en zonas cerradas para mariscar; incluso puede haber una zona C (cerrada, donde está prohibida la captura) y a ellos les da igual”. “Pueden intoxicar a mucha gente”, sentencia, pese a que “abaratando precios ponen al mercado en nuestra contra”.