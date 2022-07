Estabilizado el fuego más grande de Galicia: el de Carballeda de Valdeorras

La semana arranca con buenas noticias en lo que a la situación de los incendios forestales se refiere. Durante la noche del domingo al lunes se logró poner coto al fuego que asolaba 10.500 hectáreas en la parroquia de Riodolas, en Carballeda de Valdeorras, el incendio más grande de la comunidad gallega. Fue a los ocho y media de la tarde de ayer cuando los efectivos de extinción lograron estabilizarlo y salvar las zonas del Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra que habían quedado a merced de las llamas.

En el lugar siguen trabajando dieciséis técnicos, 105 agentes, 206 brigadas, 89 motobombas, cinco palas, doce aviones, trece helicópteros y miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El siguiente paso será poder controlar la voracidad del fuego para proceder a su extinción definitiva. Esperemos que la bajada nocturna de las temperaturas traiga consigo más buenas noticias.

Asimismo, durante la noche de ayer también se logró extinguir cuatro incendios más. El más grande de ellos, el declarado en la aldea de Ramil, en el municipio lugués de Palas de Rei, que se extinguió a las once y media tras arrasar con 375 hectáreas. Lograron apagarlo un técnico, 24 agentes, 29 brigadas, 26 motobombas, cuatro aviones y tres helicópteros.

Prácticamente con igual superficie calcinada se extinguió el fuego de la parroquia de San Cibrao, en el ayuntamiento ourensano de Oímbra. Un total de 370 hectáreas quemadas fueron el resultado de este incendio que entró desde Portugal y para el que hicieron falta destinar 22 agentes, 31 brigadas, 20 motobombas, dos palas, dos aviones y dos helicópteros.

También extinguido quedó a las diez y medio de la noche del domingo el incendio de la aldea de Cereixedo, en el municipio lugués de Cervantes, que arrasó con 65 hectáreas. Lograron apagarlo las labores de 28 agentes, 40 brigadas, 19 motobombas, cuatro aviones y cuatro helicópteros.

Finalmente, también se apagó el fuego de la parroquia de Santa Mariña do Castro de Amarante, en el ayuntamiento de Antas de Ulla, alrededor de las nueve de la noche de ayer. Aunque las primeras estimaciones apuntaban a una superficie calcinada de 40 hectáreas, una vez extinguido se contabilizaron 54,1. Un técnico, ocho agentes, siete brigadas, seis motobombas, una pala, cuatro aviones y tres helicópteros fueron suficientes para sofocarlo.

FOLGOSO Y VILARIÑO CONTINÚAN ACTIVOS. Por lo que respecta a los demás grandes incendios gallegos, más allá del ya estabilizado en Carballeda de Valdeorras, cabe señalar que siguen activos todavía los de Folgoso do Courel-A Pobra do Brollón y Vilariño de Conso. Eso sí, todos ellos lejos de las viviendas y fuera del nivel dos de alerta por proximidad a núcleos poblacionales. Además, no hay avance desde hace ya tres días en las hectáreas afectadas.

En concreto, el fuego que afecta a las parroquias vecinas de Vilamor (en Folgoso) y Saa (en A Pobra) lleva arrasadas 10.000 hectáreas. En él trabajan 21 técnicos, 254 agentes, 416 brigadas, 201 motobombas, trece palas, una unidad técnica de apoyo, veinte aviones, 27 helicópteros y miembros de la UME. A él hay que sumar también en la localidad de Folgoso do Courel, el incendio declarado en la parroquia de Seceda, activo todavía quemando 1.100 hectáreas. Entre los dos serían 11.100 las hectáreas a lamentar.

Y las llamas de la parroquia de Pradoalbar, en el ayuntamiento ourensano de Vilariño de Conso han acabado con 6.500 hectáreas y siguen activas, pero ya sin llama. Este incendio que afecta al Parque Natural do Invernadoiro, calcinado en su mayoría, cuenta con las tareas desempeñadas por seis técnicos, 76 agentes, 146 brigadas, 73 motobombas, siete palas, nueve aviones y quince helicópteros.

TRES LLAMAS BAJO CONTROL: NOCEDO Y OUTEIRO EN QUIROGA Y RABAL EN OÍMBRA. Finalmente, resaltar que hay otros tres incendios bajo control en la comunidad gallega: el de la parroquia de Nocedo, en el ayuntamiento lucense de Quiroga, que ha calcinado unas quince hectáreas; el también situado en el municipio de Quiroga, pero en la aldea de Outeiro, que ha arrasado con 250; y el del ayuntamiento ourensano de Oímbra, declarado en la parroquia de Rabal, que lleva ya quemadas 2.100 hectáreas.