“Estamos en perigo de extinción se dende a Comisión Europea seguen lexislando así”

Repite ao fronte das confrarías galegas. Que supuxo para vostede volver a ser elixido, tendo en conta tamén que foi a única persoa que se presentou como candidata?

Para min é unha honra como mariñeiro e como patrón maior. Ademais, vén a ser un recoñecemento ao labor realizado nos últimos catro anos. O traballo e o tempo adicado as confrarías foi apoiado por todos. Hai que recoñecer que hai moita unión e moi boa sintonía nas diferentes confrarías e coa Federación.

Que destacaría do anterior mandato?

O reto máis difícil ao que tivemos que afrontarnos foi a pandemia. O subministro de alimentos por parte do noso sector foi esencial para a poboación. Foron tempos moi duros nos que demostramos que estamos ao servizo da sociedade. A pesar de que había moitas entidades que estaban paralizadas nós seguimos realizando todos os trámites a través das confrarías e estando, máis que nunca ao pé do cañón.

Sobre o veto á pesca de fondo decretado por Bruselas, como está afectando ao sector?

Xa se está constantando na gran maioría das lonxas galegas a redución dalgunha especie. Esta medida conleva complicacións económicas e oblíganos a estar na procura de novas zonas de pesca. En concreto, estamos vendo que entre o 30 ou 40 % de moitas especies non se está traendo para a terra. Temos esperanza de que a partir deste mes de xaneiro enero se revisen eses espazos e que se teña en conta o que estamos dicindo dende o sector.

Hai que destacar que dende a Xunta de Galicia sentímonos amparados. Estamos mandándolle todos os estudos socioeconómicos de toda a actividade pesqueira. Non nos sentimos para nada apoiados pola Comisión Europea. O comisario europeo de Pesca só mira polo ecoloxismo, que nós somos os máis interesados por cuidar os mares, pero os pescadores/as estamos en perigo de extinción se seguen lexislando así.

Que balance faría dos resultados acadados na campaña de Nadal?

Esta campaña de Nadal foi boa, con moita cantidade de produto. Foi a mellor campaña de centola dos últimos anos, e tamén se recuperou o pulpo. O que non nos acompañou foi o tempo e no mes de decembro houbo moitos días nos que non puidemos saír a traballar, aínda que hai que ter en conta que non é o mesmo saír a pescar na Costa da Morte que nas rías Baixas. Esta situación repercutiu na subida de prezos, que xa estaban sendo altos nos peixes e mariscos.

Galicia acolleu con descontento o reparto das cuotas pesqueiras para 2023. Como comezou o ano e cales son as perspectivas de cara aos vindeiros meses?

A proposta de pechar a pesca de xurelo na franxa do Atántico nororiental que comeza en Fisterra, exténdese polo Cantábrico e o Gran Sol e chega ao mar de Noruega foi a decisión que nos pareceu máis alarmante xa que esta especie é importantísima para o sector. Non é o mesmo que se estiveramos a falar dunha especie como a cabada ou a sardiña que é de temporada. Dende logo non se pode xogar así co sector.

O sector da pesca mostrou no seu momento decepción pola decisión do Goberno central de non reducir o IVA do produtos do mar. Cal é a sua valoración?

Non se me ocurre outra palabra que decepcionante. A decisión do Executivo de non considerar o peixe como un produto de primeira necesidade non se pode entender. O seu consumo ten que ser unha prioridade nos fogares españois para manter unha poboación máis sana e mellor alimentada.

Na actualidade hai 8.422 traballadores afiliados á Federación dos que 4.851 son homes e 3.571 mulleres. Sempre houbo máis presenza masculina que feminina?

A presenza da muller é cada vez maior en todos os ámbitos. Nas pescaderías e marisqueo a pé son maioría, pero en xeral vai a depender da arte que se traballe.

Dende a Federación sempre temos que fomentar a participación feminina, así como nos órganos de dirección. Está nas súas mans dar un paso adiante na dirección das entidades. Vemos que hai quen di que debería haber máis postos ocupados por mulleres, pero sin embargo hai oficios maioritariamente femininos e sae elixido un home, tendo en conta que son elas as que votan.

Cales diría que son os colectivos cun futuro “máis próspero” ou que na actualidade están máis reforzados? (artes menores, cerco, volanteiro, marisqueo...)

Sería difícil dicir cal está máis reforzado. Dende Europa estannos menospreciando un pouco e poñendo trabas por todos lados. Da igual que sexan barcos de arrastre ou de palangre, que nos están cerrando as zonas máis produtivas que tiñamos. Cada ano recibimos un varapalo diferente. Por exemplo, no tema do xurel. que xa comentei antes, estamos vendo que vai perxudicar á flota de cerco, de artes menores e de arrastre. Ademais, o ano pasado tivemos un baixón enorme da pesca do pulpo e este ano mellorou. Tamén tivemos un parón grande porque nos querían pechar as cuotas da sardiña e agora recuperouse e hai sardiña por todo o mar. En definitiva, estar nun mellor ou peor momento vai depender dos ciclos de cada especie e da arte á que se adique o barco.