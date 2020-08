Este domingo se recupera el tren Celta de la mañana de Vigo a Oporto

A Coruña. Renfe Operadora y Comboios de Portugal volverán a recuperar, desde este domingo, los servicios transfronterizos de viajeros del llamado tren Celta, que fueron interrumpidos a finales del mes de marzo a causa de la pandemia. Será inicialmente con un convoy por sentido, entre las estaciones de Vigo Guixar y Oporto Campanha.

La empresa pública ferroviaria anuncia que la oferta se ampliará gradualmente a medida que se vayan recuperando los índices de demanda. Hay que recordar que el trayecto completo, que dura 2 horas y 22 minutos, cuesta en su billete normal 14,95 euros y los trenes tienen parada en las ciudades portuguesa de Valença do Minho, Viana do Castelo y Nine.

Los servicios que se retoman serán los matinales. El que parte de la estación de Guixar a las 8.58 horas para llegar a Oporto a las 11.20 horas de España (10.20 del país vecino). En sentido contrario sale a las 8.13 horas portuguesas (9.13 en el territorio español) de Campanha lusa y finaliza su recorrido a las 11.35 horas en la del puerto de Vigo.

Hay que recordar que casi 20 años después de la desconexión ferroviaria habida en el pasado siglo, el 2 de julio de 2013, fruto del acuerdo entre España y Portugal, se recuperaron los trenes directos entre Vigo y Oporto sin paradas intermedias, aunque desde julio de 2014 las realizan en las tres urbes antes citadas.

Esta línea férrea se está electrificando en los tramos donde no había catenaria y así en el año que viene se mejorará el material móvil. a.m.