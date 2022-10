Este sábado se celebran las elecciones a las cofradías de pescadores de la comunidad

Santiago. Las cofradías de pescadores de Galicia acogen este sábado la celebración de los terceros comicios unificados –tras los de 2014 y 2018– para la renovación de sus órganos rectores. Todas las mesas electorales abrirán a las 10,00 horas para iniciar las votaciones de las que saldrán los representantes para los próximos cuatro años de unas entidades que agrupan a cerca de 11.200 profesionales del mar.

La mayoría de las entidades celebrarán las votaciones en horario de 10,00 a 14,00 horas y solo siete de ellas contarán con un período más amplio para ejercer el derecho a voto. Son las de Carril y Pontevedra (que mantendrán abierta la mesa electoral de 10,00 a 16,00 horas), las de O Grove, Noia y Vilanova (de 10,00 a 17,00 horas) y las de Cambados y A Illa de Arousa, que votarán de 10,00 a 18,00 horas.

Mientras, en las cofradías de Fisterra y Porto do Son no habrá elecciones pues las candidaturas presentadas coinciden con el número de vocales de la junta general, con el que todos los candidatos fueron proclamados y ya no es preciso celebrar votaciones. Por el mismo motivo, en 18 cofradías solo habrá comicios parciales –en el colectivo de trabajadores o en el de empresarios– pues en alguno de ellos las candidaturas coinciden con el número de vocalías, con el cual los candidatos ya fueron proclamados como vocales.

Las entidades en las que solo habrá votaciones en el colectivo de trabajadores son Ares-Redes, Caión, Foz, Mera, Miño, Palmeira, O Pindo, Rianxo, Ribadeo, Vilaboa y Vilaxoán. Mientras, las elecciones serán únicamente en el colectivo de empresarios en las cofradías de Bueu, Carreira-Aguiño, Celeiro, Moaña, Portosín, Sanxenxo y Vigo.

Una vez electos los vocales de la junta general, tomarán posesión de sus cargos en la sesión constitutiva, que debe celebrarse en la sede de la cofradía en el plazo máximo de cinco días desde su proclamación definitiva, que será el 9 de noviembre. En ese primer pleno de la sesión constitutiva de la junta general se iniciará el procedimiento para elegir la patrona o patrón mayor, las vicepatronas o vicepatrones y los vocales del cabido. ecg