“Estimadamente” nace co obxectivo de sensibilizar á cidadanía en saúde mental

Santiago. A Xunta de Galicia vai poñer en marcha a Campaña “Estimada-MENTE: Galicia coa saúde mental”, destinada a sensibilizar á cidadanía sobre os desexos, expectativas e retos que afrontan diariamente as persoas que padecen enfermidade mental. O Executivo galego quere reflectir a súa consciencia sobre os estigmas que aínda rodean a estas persoas nas relacións cotiás, ofrecéndolles un medio para demandar, coa súa propia voz, oportunidades para a integración en igualdade de condicións co resto da sociedade.

Trátase dun proxecto innovador por incluír, de xeito directo, a participación de persoas aqueixadas por trastornos mentais severos, subliñando o peso que o estigma produce no seu proceso de recuperación, pero, sobre todo, normalizando a visión que a cidadania poida ter sobre estas persoas. A través dun vídeo estas pequenas mostran pequenas ancartas con múltiples frases. “Que todas as enfermidades teñan cura”, “que se contemplen os nosos soños”, “a normalización das relacións afectivas nas persoas con enfermidades mentais”, son algunhas delas.

A campaña enmárcase no desenvolvemento do Plan de Saúde Mental de Galicia Poscovid, e será divulgada nas canles corporativas da Xunta de Galicia para fomentar a visión inclusiva e reparadora dos problemas de saúde mental. Búscase empatizar co padecemento destas persoas, á vez que se desmitifican preconceptos existentes.

O acto de presentación, que tivo lugar onte na sede da Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS) estivo presidido polo secretario xeral da Consellería de Sanidade, Alberto Fuentes, e contou, así mesmo, coa participación da subdirectora de atención primaria do Sergas, Sinda Blanco, e a xefa de servizo de Saúde Mental, María Tajes.

Para o Goberno galego, a prevención dos problemas de saúde mental é unha das súas liñas estratéxicas e, a tal efecto, púxose en marcha o Plan de Saúde Mental de Galicia, “co que se están a habilitar máis recursos e máis servizos para a atención a estas doenzas”. Así, o Sergas xa incorporou a 95 dos 120 profesionais previstos para os dous primeiros anos do Plan. De cara ao vindeiro ano, o Sergas ten previsto crear 43 novas prazas, en diferentes categorías profesionais para continuar incrementando recursos neste campo da saúde mental,sinalou o secretario xeral. ecg