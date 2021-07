Una semana después del crimen de Samuel Luiz, el mundo continúa consternado por lo sucedido en el Paseo Marítimo de A Coruña en la madrugada del sábado pasado. Las investigaciones continúan y parece que cada vez se está más cerca de capturar a todos los agresores que terminaron de forma despiadada con la vida del joven coruñés.

La Policía Nacional busca a otros jóvenes implicados en la “turba” que le golpeó hasta la muerte, tras seis detenciones. Tres de los cuatro primeros detenidos por el crimen de Samuel Luiz, que pasaron a disposición judicial en la mañana de este viernes, duermen ya en la cárcel de Teixeiro. Para la mujer se acordó su libertad con la obligación de comparecer en el juzgado una vez al mes. Además, los dos menores detenidos el viernes permanecen internos en un centro tras la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, en funciones de guardia.

De los cuatro primeros arrestados, solo uno, el último, conocido por Caio, quiso declarar. Los otros dos varones – Diego y Yumba- sólo quisieron contestar las preguntas del abogado defensor, evitando las cuestiones planteadas por el fiscal y el juez. Caio se declaró inocente, primero ante la Policía y en el Juzgado, y acusó a los otros jóvenes detenidos de ser los responsables de la brutal paliza. A mayores señaló a Diego, que estaba acompañado de su novia, de ser el primero en golpear a la víctima.

Fueron numerosos los actos de repulsa en toda España por este asesinato que sus amigos y el movimiento LGTBI consideran homófobo, pero la investigación todavía está en curso y las autoridades policiales no confirman esta motivación.

La investigación de la Brigada de la Policía Judicial de A Coruña se centra ahora en el análisis de cámaras de seguridad de la Avenida de Buenos Aires, tanto públicas como de entidades privadas, y en el rastreo de redes sociales.

Familiares y amigos esperan que se localicen a todos los participantes en la paliza que recibió Samuel a lo largo de unos doscientos metros y durante cinco minutos de golpes continuados: desde la puerta del local del ocio en el que estaba con su amiga Lina hasta el lugar en el que se desplomó, tras una discusión que comenzó porque un joven consideró que le estaba grabando con el móvil.

La Policía no encaja este crimen, por el momento, con un delito de odio motivado por homofobia, ya que a la víctima le gritaron “maricón” inicialmente pero no se tiene constancia de que los agresores le conocieran y pudieran agredirle por su condición sexual. No obstante todas las hipótesis se contemplan.

Ahora toca esperar a que los agresores paguen por este crimen incomprensible