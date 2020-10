Estriptís de operarios de Alcoa mientras Pazo do Hórreo y Xunta les apoyan

Aluminio. “Alcoa déixanos en pelotas pero non tiramos a toalla”. Ese fue el claro mensaje, acompañado con la elocuente foto de un estriptís –tipo Full monty–, que un grupo de operarios de la planta de San Cibrao lanzaron el miércoles en sus redes sociales. Lo hicieron el día en que el Parlamento gallego aprobaba una proposición no de ley con respaldo de todos los grupos que reedita el pacto del Congreso en relación con el apoyo de una intervención pública temporal de la factoría de San Cibrao (Lugo). Se llegó en base a una proposición no de ley del BNG aprobada de forma parcial, enmendada por el PPdeG y a la que se sumó el PSdeG. Se reclama también de “forma inmediata” el estatuto para los consumidores electrointensivos, pero descartaron demandas nacionalistas como la de nacionalizar la factoría si no hay venta, ni crear la tarifa eléctrica gallega. También en el Pazo do Hórreo el conselleiro de Economía, Francisco Conde, informó de que la Xunta se personará en la vista del día 28 en el TSXG para sustanciar la petición de cautelares y paralizar el ERE que plantea Alcoa, que se teme empiece a notificar despidos. La autoridad laboral realizó 11 avisos a la multinacional y espera que se demuestre la “mala fe” de la empresa. J. C.