Ethel Vázquez cree que volver a la normalidad exigiría un mes de lluvias

sequía. Los chuvascos que cayeron en las últimas horas sobre Galicia, además de refrescar el ambiente, pueden servir para que la situación de sequía no se agrave. Sin embargo, el problema de fondo no se soluciona con unas pocas gotas. Así lo indica la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, quien considera que “haría falta al menos un mes de lluvias” moderadas y sostenidas para volver a una situación de “normalidad” en embalses y ríos, actualmente bajo mínimos, algo que no prevé que suceda hasta el otoño. En declaraciones realizadas la Cadena Ser, Vázquez calificó una vez más la situación de “grave” y apeló a un uso responsable del líquido elemento, especialmente en riegos o usos lúdicos, invitando en este caso al Concello de Vilagarcía a usar agua de mar en la tradicional fiesta que se celebró este martes. ecg.