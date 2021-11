Ethel Vázquez: “El 21 de diciembre lo que tendrá Galicia es un AVE incompleto”

“El 21 de diciembre lo que tendrá Galicia es un AVE incompleto”. Así reaccionó este miércoles la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ante las informaciones que apuntan a ese día como el primero en el que los gallegos podrán cruzar la Meseta en alta velocidad. Esa fecha, que no está confirmada oficialmente, sería la que está manejando Renfe una vez concluidas las obras del AVE a Madrid en el tramo que faltaba entre Pedralba y Ourense. La conselleira recordó que el pleno rendimiento de la alta velocidad en Galicia no se alcanzará hasta la llegada de los trenes que permitan salvar el ancho de vía diferente que existe en Galicia. Se trata de los de la serie 106 Talgo, conocidos como Avril, que Renfe no prevé que funcionen hasta el verano de 2022.

“Con las noticias que tenemos a través de los medios de comunicación Galicia tendrá un AVE incompleto, una alta velocidad que llegará solamente a Ourense, no a A Coruña ni Santiago o Vigo. Tendremos que hacer trasbordo en Ourense para coger alta velocidad o viajar en un tren Alvia normal, y por lo tanto no sería alta velocidad sino media velocidad”, dijo la conselleira.