Ethel Vázquez pide al Gobierno que concrete los tiempos del AVE

La Xunta quiere concreción sobre los tiempos reales de viaje del AVE y aclarar la trasferencia de la AP-9. La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, reclama de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, una aclaración sobre cuáles van a ser los tiempos reales de viaje en los trenes de alta velocidad. También pretende abordar varias cuestiones relativas a la AP-9, y despejar dudas sobre la propiedad de la autopista, la trasferencia y su coste real.

En una entrevista en la Cadena SER, la conselleira reconoce que la llegada del AVE a Galicia es una magnífica noticia, pero también advierte de que todavía queda mucho por hacer. “Es una magnífica noticia después de muchísima insistencia durante muchísimo tiempo de todos los gallegos. La alta velocidad llega a Ourense y se pone a dos horas y cuarto de Madrid. Va a ser el epicentro de la movilidad con la alta velocidad, pero hay trabajo pendiente. Queremos que llegue al conjunto de ciudades”.

También lamenta que los tiempos dados por la ministra “no concuerdan exactamente con los comprometidos por Adif”. Espera la titular de Infraestruturas que “cuando se ponga en marcha, nos concreten, nos justifiquen esos tiempos de recorrido. Recuerda que el tiempo comprometido para A Coruña desde Madrid es de tres horas y cuarto. Lo veremos cuando lleguen los trenes Avril”.

Una vez que lleguen estos trenes específicos que se necesitan en Galicia, previstos para el verano que viene, “comprobaremos los tiempos de recorrido”. El objetivo, de cualquier manera, es tener una alternativa de movilidad que compita con el avión, “y podamos decidir los vecinos de A Coruña y los de Vigo coger el tren, y ponernos en Madrid en poco más de tres horas por tren, que desde luego es una movilidad mucho más sostenible”.

Con respecto a las conexiones que faltan por llegar, la conselleira insiste en que es su deber, como representante de los gallegos en la materia, defender los intereses “legítimos” de Galicia. “No estaría haciendo mi trabajo si no solicitase esas infraestructuras necesarias para hacer Galicia más competitiva”.

Y abunda en el tema: “Sería mucho más fácil para mí no levantar el teléfono, no mandar cartas al Ministerio y no salir en defensa y reivindicación de estas infraestructuras”. Se refiere, entre otras, a la línea A Coruña-Ferrol, que considera lleva mucho tiempo olvidada. Y asegura que solicita ese esfuerzo no solamente para la variante de Cercedo, para conectar Vigo y Madrid de forma directa desde Ourense, sino también la de A Coruña-Ferrol, “fuera casi de planificación”.

Además, en la entrevista, Ethel Vázquez mostró su discrepancia con la ministra sobre la trasferencia de la AP-9. Mientras que Sánchez ve un difícil encaje legal, la conselleira habla de “excusas”, y lamenta el giro dado por el PSOE en relación al traspaso de la autopista a Galicia. La conselleira también pide que se analice la posibilidad de no repercutir en el precio de los peajes la subida del IPC