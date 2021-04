Ética de Manada

Decía San Severino Boecio en De Consolatione Philosophiae (542) que “en todo tipo de adversidades, la parte más amarga de la aflicción de un hombre es recordar que una vez fue feliz”; y en Lacon (1825), Charles Caleb Colton escribía: “El que nunca ha sufrido una adversidad extrema, no conoce toda la extensión de su propia depravación”. Un país que resiste estoicamente un año de Estado de Alarma ruinoso es un país rendido.

A un país así tratado no se le protege con castigos, penalizaciones, cargas fiscales e imposiciones de conductas artificiales sino con educación e información transparente que motive el disfrute de una libertad responsable.

Al principio, al gobierno le interesaba alarmar para generar miedo e imponer un sometimiento colectivo que no permitiese ver lo que ocultan las alfombras y cortinas de la improvisación y la manipulación política. Ahora, que el rebaño está acorralado con pasaportes sanitarios y certificados de vacunación, son los pastores mediáticos los que flagelan diariamente a la manada para que permanezca tumbada en las praderas del miedo y la sumisión.

En The Education (1907) de Henry Adams se lee: “La moralidad es un lujo privado y costoso”; y en Becket (1907), Jean Anouilh señalaba que “la única inmoralidad es no hacer lo que uno tiene que hacer cuando lo tiene que hacer”. Si lo inmoral, lo no ético, es actuar a destiempo con intención, mucha revisión moral debería hacerse tras este año de calamidad y abuso.

Si la moralidad absoluta, como diría Samuel Butler, es el estancamiento absoluto, entonces estamos en el paraíso de la moralidad; pero si “la esencia de la moralidad es la subyugación de la naturaleza en obediencia a las necesidades sociales”, en palabras de John Morley, entonces estamos haciendo muchas cosas al revés.

Asumiendo la ruina en la que nos deja la pandemia -de la que no se libra ni el fútbol-, es contradictorio que gobierno y reyezuelos autonómicos incrementen el gasto público y hundan hasta el exterminio a miles de negocios que son el cimiento del tejido empresarial del país.

Si nos fijamos en iniciativas oligárquicas relacionadas con la lucha contra la COVID -la fashion pasional del momento-, en una sociedad culta no debería ser necesario que el Tribunal Constitucional fuese quien determinase que la vacunación obligatoria es una ilegalidad autocrática.

En Prejudices (1924), H.L. Mencken declara que “la diferencia entre un hombre moral y un hombre de honor es que este último lamenta un acto de descrédito, incluso cuando ha funcionado y no lo han pillado”.

Hablando de responsabilidad en Rasselas (1759), Samuel Johnson afirmaba que “aunque la sabiduría o virtud de uno muy rara vez puede hacer felices a muchos, la locura o el vicio de un hombre a menudo hacen a muchos miserables”.

Los responsables del caos de la política de vacunación anti-COVID son los gobiernos, la industria farmacéutica y las autoridades sanitarias.

El gobierno es responsable de la mala gestión de la crisis y el uso torticero de los recursos; de utilizar la vacunación como un arma política; y de tomar decisiones al margen de la ciencia.

La industria es responsable de las trampas, de las prisas, de la improvisación, de los chantajes y de aprovecharse de la necesidad colectiva para engordar el negocio sin rubor.

La autoridad sanitaria es culpable de la falta de criterio técnico y escaso rigor científico, permitiendo y respaldando una vacunación apoyada en el censo y en la edad -por pura comodidad organizativa- y no en el principio de necesidad y riesgo, dando prioridad a los colectivos más expuestos, a la población más vulnerable y a las personas con patologías prevalentes.

El caos se acrecienta cuando el ente gubernamental pretende tener control absoluto del monopolio de las vacunas, sin dar libertad a centros médicos, empresas y particulares para optimizar el proceso de vacunación masiva sin la rigidez, el capricho o el nepotismo que establece, de forma opaca, la autoridad sanitara al servicio del poder político.

Interesa el objetivo político de la inmunidad de manada (70% de vacunados), no el tener certeza de que la vacunación es eficaz. Interesa el pasaporte, no el si quien tiene pasaporte es portador de riesgo.

Se observan otras paradojas de la insensatez, como no autorizar la vacunación voluntaria, atribuyendo a esta voluntariedad un carácter no ético. Si las vacunas persiguen todas lo mismo, la inmunización de la población, lo no ético es que un gobierno imponga una marca comercial y prohíba otra.

En términos de ética, Samuel Johnson instruía hace tiempo: “No seas demasiado apresurado en confiar o admirar a los maestros de la moralidad: hablan como ángeles, pero viven como hombres”.

Lo no ético es prescribir una vacuna, entre cuyos efectos secundarios está el riesgo tromboembólico, a personas que han sufrido ictus o accidentes vasculares.

Lo no ético es poner una vacuna, entre cuyos efectos adversos se han visto casos de shock anafiláctico letal, a personas con disfunciones inmunes, reacciones alérgicas graves o crisis anafilácticas previas, sin hacer un estudio sobre la conveniencia o no de su vacunación.

Lo no ético es que las agencias reguladoras tomen decisiones sobre la aprobación o rechazo de una vacuna sopesando solamente si el riesgo es inferior al beneficio, sin valorar el coste del riesgo en una vacunación masiva.

Lo no ético es vacunar a granel a personas que ya han pasado la COVID, sin hacer pruebas de anticuerpos para ver si están inmunizadas o no.

Lo no ético es un día aprobar una cosa y prohibirla al día siguiente, sin dar explicaciones convincentes.

Lo no ético es obligar a tener un pasaporte sanitario por el simple hecho de estar vacunado, cuando el 50% de los vacunados no tienen anticuerpos y, por lo tanto, no están inmunizados, pudiendo infectarse y ser una fuente de contagio.

El pasaporte político-vacacional no es garantía de salud ni de inmunidad; es un fichaje burocrático de obediencia y control.

Lo no ético es que tres meses después de disponer de vacunas siga habiendo personal sanitario sin vacunar.

Lo no ético es tomar decisiones sobre la salud de las personas en base a opiniones de los afines al partido, cuando la salud colectiva no tiene ideología.

Lo no ético es pagar millones de euros, por adelantado, a la industria amiga por un producto defectuoso o inexistente, que tienes que retirar del mercado y echar a la basura al comprobar su ineficacia o toxicidad, sin dar explicaciones a los contribuyentes.

Lo no ético es obligar a vacunarse y chantajear o amenazar con represalias a quien no quiere hacerlo. Lo no ético es vacunar sin antes conocer el estado de salud de las personas.

Lo no ético es subir al púlpito mediático al especulador, al propagador de falacias o consignas, y ponerle altavoz al indocumentado, políticamente correcto.

Esta pandemia, además de minar la salud de muchos, causar la muerte de seres queridos y anónimos, aterrorizar a la población, separar a las familias, arruinar a las economías más vulnerables, destruir puestos de trabajo, erradicar actividades de ocio colectivo, destapar la fragilidad del opulento sistema público de salud y poner en evidencia la incapacidad de las clases dirigentes, se ha convertido en un interesante experimento socio-antropológico, conductual, emocional y ético.

En un artículo titulado Ideals and Doubts en el Illinois Law Review de 1915, Oliver Wendell Holmes decía: “Nuestro sistema de moralidad es un cuerpo de generalizaciones sociales imperfectas expresadas en términos emocionales”.

Este calamitoso experimento socio-sanitario, de consecuencias económicas, sociales y sanitarias imprevisibles en el futuro inmediato, ha destapado la caja de Pandora, de la que emergen profundas violaciones de principios que creíamos inamovibles.

La ética de los nuevos profetas, con la que se amansa a la manada, encaja con lo que Bertrand Russell decía en Mysticism and Logic (1917): “La ética es en origen el arte de recomendar a los demás los sacrificios necesarios para que cooperen contigo”.

Razón tenía Clarence Day en This Simian World (1920) al decir que “demasiados moralistas comienzan con una aversión a la realidad”.

En el plano personal, “un hombre no puede transgredir los límites de los principios morales, pero puede cometer errores en el edificio de la moralidad”, decía Confucio.

Después de esta experiencia traumática persistente, cargada de incertidumbre, inseguridad y desconfianza en lo que vemos y sufrimos, no estaría de más asirnos al mensaje de Bertrand Russell: “Sin moralidad cívica las comunidades perecen; sin moralidad personal su supervivencia no tiene valor”.