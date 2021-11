EU Son Porriño rechaza la oferta del PSOE de negociar

El consello local de EU Son Porriño acordó a últimas horas de la tarde de este miércoles rechazar formalmente la oferta del PSOE local de abrir las negociaciones con las que frenar la moción de censura a la alcaldesa Eva García de la Torre que daría el gobierno municipal al PP.

Las acusaciones realizadas por Soledad Quirón, secretaria comarcal del PSdeG-PSOE, señalando a Patricia Sío, portavoz de EU Son Porriño, como directora de un “linchamiento público por su inquina y odio” a Eva García de la Torre, sumadas a las críticas de la alcaldesa, que tachó de “democracia de risa” y “cuatro mindundis” a la asamblea de Esquerda Unida, han sido determinantes para la negativa a dialogar. “Estas afirmaciones son un ataque”, aseguran desde EU.

Sío explica que no se abrirán los contactos con los socialistas “hasta que no se cree el clima adecuado de respeto al grupo de Esquerda Unida”. Además, apunta que únicamente conocen la disposición de la alcaldesa a dejar el cargo por los medios de comunicación, “porque ni ha dimitido formalmente”, Censra que “sigue atacándonos y así no se propicia negociación”.

Desde el consello de Esquerda Unida reclaman que quede “constancia por escrito” que “se echa a un lado” y que deja la corporación como alcaldesa y como concejala.

APOYO Pocas horas antes, el grupo municipal socialista escenificó su apoyo del grupo municipal socialista a la regidora, quien aseguró estar dispuesta a echarse a un lado e “irme a casa”, así como a tender la mano a EU. Advirtió que “si finalmente, antes de sentarse, se pide la cabeza en una bandeja, va a ser imposible”. Remarcó la disposición de los ediles a ser “generosos” y a negociar “pero jamás a que nos sometan”, con la advertencia de que “nadie nos va a poner de rodillas ni a bajarnos la cabeza”, y de que no se dejarán chantajear. Plantean que aunque García de la Torre deje su cargo de alcaldesa, mantenga su acta como concejala por ser de carácter “personal”.

El eje vertebral del mensaje dirigido por los socialistas al grupo de Esquera Unida es que “no se puede ir a una negociación poniendo líneas rojas”, en referencia a la exigencia de que Eva García de la Torre abandone la corporación municipal de O Porriño, renunciando a todos sus cargos, incluida también la responsabilidad como concejala.

En medio de la acusación a EU de “regalar al Partido Popular el gobierno de O Porriño en las rebajas de enero”, los socialistas apuntaron que tras su oferta de negociar, la pelota sigue en el tejado de la formación de izquierdas.

Horas antes del consello local de EU, Sío llamó a “rebajar el tono” de las acusaciones. También apuntó su impresión de que las declaraciones de las socialistas están planteadas “para que rompa todo y hacer el paripé de la voluntad de negociar haciendo lo posible para reventar todo e ir de víctimas.

FORMOSO El líder de los socialistas gallegos Valentín González Formoso, agradeció el “esfuerzo y enorme gesto” de García de la Torre por “dar un paso atrás para que la izquierda siga gobernando su ayuntamiento”. Defendió que el gesto deja en buen lugar a la regidora y demuestra el “mejor socialismo” en que no importan los puestos, sino “el proyecto”. Lamentó los movimientos de partidos de izquierda que “pervierten la voluntad popular”. Además, señaló que “los votos de izquierdas deben fortalecer proyectos de izquierdas” y no aupar a la derecha. Recordó que faltan 18 meses para las municipales por lo que “sumir a la alcaldía en esta inestabilidad” es más un “capricho político” que una intención de cambio.