Exhumar a Déborah para determinar si fue asesinada

Incrédulo ante la repetida e “improbable” versión de que la joven viguesa Déborah falleció de muerte súbita e “indeterminada” en 2002, por estar convencido de que “es más que claro que se trata de un homicidio o de un asesinato, en el caso de que hubiera premeditación, que es más que probable”, el investigador y master en muertes violentas contratado por la familia Fernández-Cervera, Óscar Tarruella, apunta a la exhumación del cadáver.

Lo ve clave para determinar la causa de la muerte y poder hallar más indicios del presunto culpable, que señalan fundamentalmente al exnovio, identificado en los atestados policiales como Arcano -secreto o cosa oculta y muy difícil de conocer-, y cuya declaración ante la policía en diciembre de 2002 tardó 17 años en llegar al juzgado, según denunciaron este miércoles los abogados de la familia, Ramón Amoedo, e Ignacio Pérez Amoedo.

Los letrados de la familia, que ayer denunciaron amenazas, han solicitado a la juez que se dirija a la empresa mortuoria de Vigo para que aclare si el cadáver de la joven fue embalsamado o no, ya que en caso positivo -como indica la ley- es factible extraer muestras de ADN. Entre las muestras que el investigador privado ve importante analizar se encuentran los restos depositados bajo las uñas, por estar convencido de que Déborah se defendió antes de morir. A esto añade realizar radiografías del esqueleto completo, por observar heridas anteriores a la muerte en las extremidades superiores e inferiores -inicialmente solo se hizo de la parte superior del cadáver, además de revisar la dentadura y de practicar nuevas pruebas toxicológicas, ya que en el original, sobre las que se basaron los informes posteriores, se informó que las muestras del bazo y de la vagina eran de dos personas.

arcano- el novio El investigador afirmó que del seguimiento de 18 años de proceso, del que denuncia lagunas importantes en las investigaciones policiales y judiciales, queda más que claro quien es el posible autor de los hechos, por lo que preguntó “porqué las fuerzas policiales no procedieron su detención” y si tuvieron “libertad” para hacerlo y la razón por la que el caso se archivó “automáticamente” la causa en 2010 el mismo día en que llegó al juzgado el atestado policial -con investigaciones de un nuevo equipo- el atestado señalando sobre la persona que se centraban las sospechas: el exnovio de la joven. “La verdad es que no huele bien”, sentenció Tarruella, al señalar la gravedad de que tras la investigación “bien hecha” de la policía, ocho años después del asesinato, se ordenara archivar el caso.

“que se investigue” Los letrados, insistentes en que reclaman que se investigue “y no llevar a nadie al banquillo” en un caso que está a menos de dos años de prescribir, denunciaron con insistencia la dejadez y falta de una investigación policial “seria”. Afirmaron que en la interrogación al exnovio, nueve días después del hallazgo de su cadáver, no le preguntaron donde estuvo ni que hizo la noche en que desapareció. Tampoco se investigó el maletero de su coche a pesar de que un testigo dijo que “olía a muerto”, ni la premura que tenía por encerrarse a solas en la habitación de Déborah tres días después de la aparición del cadáver. Además, la interrogación a que fue sometido en 2002 no se incorporó a los autos hasta el año 2019.

Molestos por la “inexplicacable” inacción de la fiscalía, porque “no hizo nada” más allá de solicitar un nuevo archivo en 2017, y por las “prisas” de la justicia por cerrar el tema, los abogados relataron que ayer, en medio de la rueda de prensa de denuncia, recibieron un escrito del juzgado en que se acepta la reclamación repetida en numerosas ocasiones en torno a que se entregue a la familia el disco duro del ordenador de Déborah para que se proceda a una investigación forense que pueda aportar pruebas.

En un proceso marcado por lagunas y “negligencias” que consideran trascendentes, como el análisis del móvil de Déborah que su madre entregó a la policía y que ésta perdió, la revisión del teléfono del principal sospechoso, las amenazas de una mujer desde Argentina, el careo de los amigos de Arcano para contrastar sus “mentiras y contradicciones”, los letrados anuncian acciones penales contra los agentes policiales.

“Aunque prescriba, queremos saber quien fue, quien le ayudó a esconder y colocar el cadáver, y quien le encubrió con su silencio, para que la sociedad de Vigo sepa quien es quien”, pidió la familia.